Las caravanas navideñas de Coca-Cola regresan en 2026 con recorridos por cuatro ciudades de Colombia. La actividad, que hace parte de la programación de la temporada de fin de año, llegará a Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, donde los vehículos recorrerán algunas de las principales avenidas y puntos emblemáticos.
La programación comenzará a finales de noviembre y se extenderá hasta mediados de diciembre. En todos los casos, la hora de inicio anunciada es las 6:00 de la tarde. La compañía también informó que los puntos exactos de salida y llegada de cada recorrido se darán a conocer tres días antes de la fecha correspondiente.
Estas son las fechas y los sectores incluidos en la programación de las caravanas navideñas de Coca-Cola 2026:
- Bogotá – 29 de noviembre: el recorrido contempla el Parque El Tunal, la calle 26, en el sector de Teusaquillo, la calle 134 y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. La actividad comenzará a las 6:00 p. m.
- Barranquilla – 4 de diciembre: la caravana pasará por Rebolo, el Gran Malecón del Río, la Aleta del Tiburón y la Ventana al Mundo. El inicio está previsto para las 6:00 p. m.
- Medellín – 9 de diciembre: entre los lugares anunciados para el recorrido se encuentran el Éxito de Envigado, Los Puentes, El Poblado y Plaza Mayor. La jornada comenzará a las 6:00 p. m.
- Cali – 13 de diciembre: los vehículos recorrerán sectores de la calle 5.ª, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza. El horario de inicio será a las 6:00 p. m.
¿Cómo conocer los puntos exactos de los recorridos?
Aunque ya se conocen las fechas, los horarios y algunos de los lugares por donde pasarán las caravanas, todavía no se han anunciado los puntos oficiales de inicio y finalización.
De acuerdo con la información publicada por Coca-Cola, estos detalles se divulgarán tres días antes de cada evento.
Por esta razón, quienes tengan previsto asistir deberán estar atentos a los canales oficiales de la compañía para consultar las rutas definitivas y organizar su desplazamiento.
La programación permitirá que habitantes y visitantes de las cuatro ciudades puedan acercarse a los sectores anunciados para observar el paso de las caravanas durante las celebraciones de Navidad.