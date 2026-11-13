El destino colombiano que se viste de Navidad y permite recorrer 7 pueblos en un solo lugar

Con la llegada de diciembre, algunos destinos de Colombia comienzan a preparar sus espacios para recibir a los viajeros que buscan hacer planes diferentes durante la temporada navideña. Uno de ellos es el Pueblito Boyacense, ubicado en Duitama, Boyacá, un lugar que combina arquitectura tradicional, gastronomía, artesanías y una decoración especial para esta época del año.

Este pueblo de Boyacá es de los favoritos para celebrar la Navidad: conozca qué lo hace tan especial

Este espacio se ha convertido en un punto de interés para quienes visitan el departamento, especialmente durante las celebraciones de Fin de Año. Su propuesta consiste en reunir, en un mismo lugar, representaciones de siete municipios boyacenses, por lo que los turistas pueden conocer parte de la arquitectura y las tradiciones de estas poblaciones sin tener que desplazarse entre ellas.

El recorrido incluye espacios inspirados en:

Villa de Leyva

Tibasosa

Tenza

Sáchica

El Cocuy

Monguí

Ráquira

Este es uno de los lugares más visitados en Boyacá durante la época decembrina. Foto: Santiago Escobar Jaramillo

Cada uno cuenta con elementos que buscan conservar características propias de su arquitectura y de la identidad cultural de la región.

A esta oferta se suman hoteles, restaurantes y establecimientos donde los visitantes pueden probar platos de la gastronomía local y conocer las artesanías que hacen parte de la tradición boyacense.

De esta manera, el recorrido no se limita a observar las construcciones, sino que también permite acercarse a diferentes expresiones culturales del departamento.

En este lugar se encuentra la réplica de siete de los pueblos más importantes de la región. Foto: Santiago Escobar Jaramillo

Los dos destinos colombianos más elegidos para despedir el 2026: las playas son protagonistas

¿Cómo es la Navidad en el Pueblito Boyacense?

Durante diciembre, el lugar cambia su apariencia con la instalación de iluminación navideña en sus calles, construcciones y espacios principales. Este atractivo convoca tanto a habitantes de la región como a viajeros que buscan conocer el destino durante las festividades.

La decoración también permite recorrer lugares representativos del complejo, entre ellos la plaza y la parroquia, que hacen parte de los espacios que suelen llamar la atención de quienes llegan por primera vez.

La arquitectura colonial es uno de los encantos de este destino boyacense. Foto: Getty Images

Su combinación de arquitectura, cultura, gastronomía y alumbrado lo convierte en una alternativa para quienes desean conocer diferentes expresiones de Boyacá en una sola visita.