¿Viaja de Bogotá a Tocaima? Este es el número de peajes que debe pagar

Viajar de Bogotá a Tocaima es uno de los planes que muchas personas eligen para salir de la rutina y disfrutar de un clima cálido sin alejarse demasiado de la capital los fines de semana.

¿Cuántos peajes hay de Bogotá a La Vega? Los gastos que debe contemplar antes de viajar

Este municipio de Cundinamarca es conocido por sus piscinas, sus espacios de descanso y sus altas temperaturas. Sin embargo, antes de emprender el recorrido por carretera, es importante calcular cuánto dinero se necesita para pagar los peajes.

Si el desplazamiento se realiza en automóvil particular, categoría I, el recorrido puede incluir cuatro peajes. Estos son los puntos de cobro y sus tarifas aproximadas:

Peaje Río de Bogotá o El Corzo: $11.200.

$11.200. Peaje Mondoñedo: $18.500.

$18.500. Peaje San Pedro: $17.200. Se encuentra en la vía que comunica con La Mesa y Anapoima.

$17.200. Se encuentra en la vía que comunica con La Mesa y Anapoima. Peaje Pubenza: $14.000. Está ubicado en el tramo de Apulo hacia Tocaima y Girardot.

Estas son las tarifas de los peajes entre Bogotá y Tocaima. Foto: Getty Images

De acuerdo con estos valores, los conductores deben tener un presupuesto aproximado de $60.900 para cubrir los cuatro peajes durante el trayecto de ida. En caso de realizar el viaje de regreso a Bogotá por la misma ruta, el gasto total podría ser de $121.800.

Este cálculo es importante para quienes planean pasar un fin de semana en Tocaima o visitar el municipio durante un puente festivo. Tener presente el costo de los peajes permite organizar mejor los gastos del viaje, especialmente si también se deben incluir combustible, alimentación y alojamiento.

¿Planea viajar de Bogotá a Girardot? Este es el número de peajes del recorrido

Cabe señalar que las tarifas mencionadas son aproximadas y pueden presentar cambios por actualizaciones en los precios. Por esta razón, antes de salir de Bogotá, es recomendable verificar los valores vigentes y contar con dinero suficiente para los pagos en carretera.

Con esta información, los viajeros podrán planear su recorrido con mayor tranquilidad y evitar gastos inesperados durante el camino hacia uno de los destinos de clima cálido más visitados de Cundinamarca.