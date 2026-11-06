¿Planea viajar de Bogotá a Girardot? Este es el número de peajes del recorrido

Girardot es uno de los destinos turísticos de Cundinamarca que recibe visitantes de Bogotá, especialmente durante los fines de semana y los puentes festivos. Su clima cálido, la oferta de hoteles y los espacios recreativos hacen que sea una alternativa para quienes buscan pasar unos días fuera de la capital.

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Una de las opciones para llegar hasta este municipio es viajar en automóvil particular. Sin embargo, antes de iniciar el recorrido, es importante conocer las condiciones de la vía y los gastos adicionales que deben contemplarse dentro del presupuesto, entre ellos el pago de los peajes.

De acuerdo con la información de la ruta principal, los conductores que se desplazan desde Bogotá hasta Girardot deben pasar por dos estaciones de peaje. Estas hacen parte de la infraestructura vial que conecta diferentes municipios de Cundinamarca y facilita el tránsito hacia el centro y sur del país.

Variante Girardot, Vía 40 Express. Foto: Ministerio de Transporte

¿Cuáles son los peajes de Bogotá a Girardot?

Durante el recorrido por carretera, los viajeros encuentran diferentes puntos de cobro. Entre los mencionados para este trayecto están:

Peaje de Chusacá: se encuentra en el corredor que conecta Bogotá con Soacha y permite continuar hacia el sur de Cundinamarca.

se encuentra en el corredor que conecta Bogotá con Soacha y permite continuar hacia el sur de Cundinamarca. Peaje de Chinauta: está ubicado en el sector de Fusagasugá y hace parte del trayecto que deben recorrer los conductores para llegar a Girardot.

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Recomendaciones antes de emprender el viaje

Además de calcular el dinero destinado a los peajes, los conductores deben revisar el estado del vehículo, verificar los niveles de combustible y consultar posibles novedades en la carretera.

También es conveniente comprobar las tarifas vigentes de cada estación, debido a que los valores pueden cambiar por actualizaciones en los cobros.

De esta manera, quienes planean viajar desde Bogotá hasta Girardot pueden organizar mejor su presupuesto y anticipar los gastos que implica realizar el recorrido por carretera.