No es Machu Picchu: conozca la joya arqueológica de Perú que figura entre los destinos imperdibles de visitar en 2027

Los viajeros ya planean lo que serán sus aventuras y vacaciones del próximo año y National Geographic dio a conocer su Best of the World 2027 que reúne 25 destinos de diferentes partes del planeta que se perfilan como lugares imperdibles para conocer en ese periodo.

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La lista abarca propuestas de seis continentes y destaca sitios por su riqueza natural, cultural, histórica y sus experiencias turísticas. Uno de ellos es el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap, considerado como uno de los referentes históricos y culturales más destacados de Suramérica.

Está conformado por cinco monumentos prehispánicos que se encuentran comunicados mediante una red de antiguos senderos. Entre ellos sobresale la Fortaleza de Kuélap, considerada la construcción principal del conjunto. El portal Perú Info indica que su edificación se remonta aproximadamente al año 600 d. C. y permaneció habitada hasta que fue abandonada en el siglo XVI.

Complejo Arqueológico Kuélap, un destino histórico imperdible en Perú. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de la Fortaleza también destaca el Templo Mayor, un espacio de gran relevancia para las ceremonias religiosas de la antigua sociedad chachapoya. Las investigaciones arqueológicas han permitido identificar rastros de ofrendas rituales y restos óseos humanos depositados en su estructura interior, que habría funcionado como un osario.

National Geographic pone el foco en las labores que se adelantan para recuperar y proteger sus estructuras, además de las adecuaciones que buscan ofrecer mejores condiciones a los turistas en 2027. Entre los proyectos sobresalen las intervenciones en la muralla sur, la construcción del Centro de Visitantes y las futuras obras en el sector de Malcapampa.

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La experiencia de llegar hasta este antiguo asentamiento desde Nuevo Tingo es otro de los aspectos mencionados por la revista, que invita a descubrir los vestigios de la civilización chachapoya y los resultados de las investigaciones arqueológicas que continúan en la zona.

Para las autoridades peruanas, este reconocimiento representa una oportunidad para dar mayor visibilidad a la riqueza histórica del departamento de Amazonas y posicionar a Kuélap como un atractivo de interés para viajeros de distintas partes del mundo.

Kuélap, en Perú, tiene una imponente arquitectura y un gran legado histórico. Foto: Getty Images

¿Qué se puede hacer en este lugar histórico?

La imponente arquitectura de este lugar, así como el legado histórico de la cultura chachapoya y su ubicación estratégica en la cima de una montaña, a más de 3.000 metros de altitud, hacen de este lugar un atractivo turístico que cautiva a quienes desean descubrir el pasado de esta región.

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Perú Info indica que la Fortaleza de Kuélap es uno de los principales referentes del turismo arqueológico en este país y atrae cada año a un número importante de viajeros interesados en conocer su historia. Su cercanía con Chachapoyas permite combinar la visita al complejo con recorridos por los paisajes naturales de Amazonas, una región reconocida por su biodiversidad.

Es un escenario ideal para caminar y disfrutar de senderos que llevan a la ciudadela, combinando aventura y naturaleza.