Villa de Leyva es solo el comienzo: tres pueblos cercanos para complementar la experiencia de viaje por Boyacá

Villa de Leyva es uno de los destinos mas visitados y llamativos de Boyacá. Muchas personas llegan hasta este pueblo para disfrutar de su estilo colonial, su ambiente tranquilo, su riqueza histórica y cultural, además de aprovechar su cercanía con otros pueblos con gran atractivo turístico como Santa Sofía, Sáchica y Ráquira.

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Villa de Leyva es un destino lleno de historia en el que es posible apreciar sus calles empedradas y su estilo colonial. Es una población con arquitectura diferenciada, cultura autóctona, gastronomía propia y diversidad de atractivos naturales.

Hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, gracias a que guarda parte de la historia del país y en sus alrededores se pueden visitar los mencionados pueblos que también están llenos de encanto.

Sáchica es un municipio que se caracteriza por el turismo religioso y por atractivos como sus aguas termales. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sáchica y sus termales

A Sáchica se le conoce popularmente como ‘La Jerusalén de Colombia’, pues allí se realiza el Festival de Música Sacra en Semana Santa y la representación de la Semana Mayor en vivo.

Además, en su territorio es posible apreciar petroglifos y pinturas rupestres que se pueden observar al aire libre. También alberga el parque temático Gondava, donde se exhiben réplicas de dinosaurios de tamaño real; el sendero de peregrinación del Monte Calvario, y el pozo termal en la vía a Villa de Leyva, donde los viajeros tienen la posibilidad de relajarse.

A 15 minutos de Villa de Leyva, el destino famoso por preparar las mejores gallinas criollas de la región

Se dice que las aguas termales tienen propiedades curativas gracias a su composición mineral. En el caso de Sáchica, serían fuente de hierro, bicarbonatos y sulfatos, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyaca (Situr).

Santa Sofía es uno de los destinos imperdibles para visitar en Boyacá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Santa Sofía en Boyacá

Santa Sofía, ideal para el ecoturismo

Este destino tiene una oferta turística variada y que se ajusta a quienes aman la naturaleza, la aventura y el ecoturismo. En este pueblo, ubicado a solo media hora de Villa de Leyva, los viajeros pueden visitar varios sitios de interés histórico, turístico y cultural. Uno de ellos es el Paso del Ángel, un paraje rural sobre el río Moniquirá.

Este municipio boyacense tiene su propia marca turística como destino de naturaleza. ¿Cuáles son sus atractivos?

También está el Hoyo de La Romera, lugar donde, dice la leyenda, se arrojaba a las mujeres infieles arrastrándolas de los cabellos. A este se suman las cuevas de los Indios y de Las Chapas, solo por mencionar algunos. Es un destino ideal para quienes disfrutan del senderismo, el avistamiento de especies y otras actividades al aire libre.

Ráquira es considerado uno de los municipios más lindos de Boyacá. Foto: Getty Images

Ráquira y su tradición artesanal

Este es uno de los pueblos más llamativos de Boyacá, no solo por sus colores, sino por su estilo colonial que lo hacen un destino particular. Tiene gran tradición artesanal donde sus pobladores producen hamacas, sacos, canastos, vestidos, ollas, platos, vasos, juguetes y demás objetos típicos, que son elaborados en cerámica.

A tres horas de Bogotá, el pueblo que sorprende con un particular observatorio astronómico y cielos estrellados

Allí los viajeros pueden vivir experiencias especiales al recorrer sus talleres, con el fin de aprender sobre el proceso de alfarería, la cual se basa en técnicas ancestrales, que por años han sido el sustento de este municipio boyacense.