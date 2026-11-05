Lanzan estrategia para combatir las estafas contra turistas: se revelaron detalles

Contratar un paquete turístico por internet puede representar un riesgo cuando no se comprueba la identidad de la empresa que ofrece el servicio. Ante el aumento de perfiles falsos en redes sociales y ofertas engañosas, autoridades y organizaciones del sector turístico en Argentina pusieron en marcha una campaña para prevenir las estafas que afectan a los viajeros.

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Se trata de Comprá seguro, evitá estafas, una iniciativa presentada en Argentina por el Ente Tucumán Turismo (ETT), en conjunto con la Asociación Tucumana de Agentes de Viajes y Turismo (ATAVYT) y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

La campaña tiene como propósito orientar a los consumidores al momento de contratar servicios turísticos, especialmente cuando encuentran promociones en redes sociales o reciben propuestas por aplicaciones de mensajería. Uno de los principales problemas identificados es la circulación de paquetes con precios considerablemente inferiores a los habituales, publicados por cuentas que no ofrecen garantías sobre los servicios.

Es importante revisar algunos detalles antes de comprar viajes por internet. Foto: NurPhoto via Getty Images

La presentación estuvo encabezada por Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, quien participó en el lanzamiento de esta estrategia que también busca respaldar a las agencias que desarrollan sus actividades de manera formal.

¿Cómo evitar las estafas al contratar un viaje?

Entre las principales recomendaciones de la campaña está desconfiar de las promociones cuyos precios sean demasiado bajos en comparación con los que ofrece el mercado. Aunque encontrar tarifas económicas puede ser atractivo para quienes buscan ahorrar durante sus vacaciones, es importante comprobar que la oferta provenga de una empresa legítima.

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Otra de las advertencias es evitar las transferencias de dinero a cuentas bancarias personales. Los viajeros deben procurar realizar los pagos mediante los canales oficiales de las agencias y comunicarse con ellas a través de sus medios corporativos, en lugar de confiar únicamente en conversaciones por redes sociales.

También se recomienda no abrir enlaces de procedencia desconocida, ya que pueden conducir a páginas fraudulentas o utilizarse para obtener información personal y financiera.

El incremento de usuarios en internet y el uso masivo de dispositivos digitales amplían las oportunidades para los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Un punto importante es solicitar siempre la factura correspondiente al servicio contratado. Este documento funciona como respaldo legal de la operación y debe especificar los productos o servicios adquiridos.

La campaña también busca promover la contratación de agencias habilitadas, pues trabajar con empresas que cumplen los requisitos legales ofrece mayores garantías durante el proceso de compra y contribuye a proteger a los prestadores que hacen parte de la actividad turística.