El municipio de Boyacá donde el cabrito asado y el mute son imperdibles: un destino de gran riqueza natural

Boyacá es un departamento que se ha consolidado como uno de los más llamativos para los viajeros, gracias a su amplia oferta natural, histórica, cultural y gastronómica y uno de los destinos para visitar es Soatá, ubicado a un poco más de tres horas de Tunja, capital del departamento.

El municipio de Boyacá donde la pepitoria y el cuchuco son una delicia, un destino con encanto

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que el nombre de este municipio proviene de la lengua muisca y significa ‘labranza del sol’. Además, Soatá es conocida como la ‘Ciudad Datilera de Colombia’, debido a la presencia de palmas de dátil, cuyo fruto se utiliza en la elaboración de dulces y otros productos tradicionales que se comercializan dentro y fuera de Boyacá.

El casco urbano se encuentra a 1.950 metros sobre el nivel del mar y su territorio está influenciado por fuentes hídricas como los ríos Chicamocha y Susacón. También sobresale por sus bosques secos, sus paisajes montañosos y una producción agrícola en la que destacan cultivos de maíz, trigo, fríjol, dátil y flores, especialmente orquídeas.

El cabrito asado es uno de los platos tradicionales de Soatá, en Boyacá. (Foto de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

Según Situr, la oferta turística de Soatá combina naturaleza, patrimonio religioso, historia y gastronomía. Entre sus preparaciones tradicionales se encuentran el cabrito asado, el mute, los tamales y el sancocho de gallina.

El cabro es un plato tradicional en este destino debido a factores geográficos, climáticos e históricos que relacionan con la tradición culinaria de Santander, que es el departamento vecino y con el cañón del río Chicamocha.

El municipio de Boyacá donde el cuchuco con espinazo y los amasijos son una delicia; a solo 30 minutos de Tunja

Se caracteriza por ser una carne tierna, bien adobada y asada lentamente para concentrar sus jugos. Al ser un animal joven, el secreto está en un marinado prolongado que suavice el sabor característico de la carne caprina.

Otros encantos de este destino boyacense

Quienes recorren el territorio de Soatá, además de degustar su rica gastronomía, también pueden visitar atractivos como la cascada El Chorro, la Cueva del Indio, la quebrada de San Antonio, el monasterio de las Hermanas de la Visitación, la capilla de San Antonio y el alto de Santa María, donde se encuentra el monumento a la Virgen de la Medalla Milagrosa, un importante lugar de peregrinación.

Soatá tiene diversos atractivos para conocer. Foto: Getty Images

A estos sitios se suman el parque Juan José Rondón, la capilla de La Piedra, el mirador hacia el Cañón del Chicamocha, el Puente Pinzón, la Catedral de la Inmaculada Concepción y el parque Simón Bolívar.

El pueblo de Boyacá, donde el cuchuco y los envueltos son una delicia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Las tradiciones y celebraciones populares también hacen parte de la identidad soatense. A lo largo del año, el municipio conmemora las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los transportadores, y organiza eventos como el Carnaval Campesino, el Festival del Torbellino y el Carnaval de la Alegría Soatense, festividades que permiten a los visitantes acercarse a las expresiones culturales, musicales y folclóricas de esta población boyacense, de acuerdo con Situr.