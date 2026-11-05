¿Viajar para ver al papa León XIV? Estos son los destinos que más buscan los colombianos

La visita del papa León XIV a Sudamérica ha despertado el interés de viajeros colombianos por destinos como Perú y Argentina. Según datos de la plataforma Airbnb, las búsquedas de alojamiento para las fechas del recorrido del pontífice registraron incrementos frente al mismo periodo de 2025.

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El primer viaje del papa por Sudamérica se realizará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. Durante esos días, el pontífice visitará Argentina y Perú, dos países que han registrado un aumento en las consultas de viajeros procedentes de Colombia.

En el caso de Argentina, las búsquedas digitales para el periodo comprendido entre el 7 y el 12 de noviembre aumentaron más del 50 %, tanto a nivel nacional como en ciudades como Buenos Aires, en comparación con las mismas fechas del año anterior.

El papa León XIV estará de visita en Sudamérica. Foto: AFP

En el caso de Perú, presentó incrementos aún mayores en algunos de sus destinos. De acuerdo con la plataforma de alojamiento, las búsquedas realizadas por colombianos para viajar entre el 10 y el 18 de noviembre crecieron más del 300 % en Cusco y más del 80 % en Lima frente a 2025.

La plataforma también identificó las ciudades colombianas desde las que se concentró el mayor interés por estos viajes. Bogotá representó el 60 % de las búsquedas, seguida de Medellín, con casi el 20 %, y Cali, con cerca del 10 %.

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El movimiento no se limita a los viajeros internacionales. Las búsquedas de turistas nacionales también aumentaron más del 50 % en Perú y más del 40 % en Argentina. Estas cifras superaron los incrementos registrados entre viajeros de Brasil y Estados Unidos, ambos superiores al 10 %.

Los datos muestran cómo un acontecimiento religioso puede influir en las consultas de alojamiento y en los planes de viaje hacia destinos de la región.