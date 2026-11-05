Estas son las mejores cinco experiencias para vivir en América en 2027, según ‘Lonely Planet’

Llega fin de año y muchos ya planean lo que serán sus vacaciones de 2027. Por eso, la guía internacional de viajes Lonely Planet da luces sobre los mejores planes turísticos.

Los tres mejores destinos de América para visitar en 2027, recomendados por ‘Lonely Planet’

La publicación presentó su selección de las 25 mejores experiencias para vivir en 2027, recopilación de propuestas que busca inspirar a los viajeros a descubrir lugares y actividades fuera de lo convencional alrededor del mundo.

La lista reúne planes de aventura, naturaleza, cultura, gastronomía e historia, que van desde sobrevolar los glaciares y las montañas de Alaska, pasando por bailar tango en Buenos Aires, hasta explorar las islas Galápagos, recorrer antiguas rutas europeas y navegar por archipiélagos del Mediterráneo. Específicamente en América, estas resultan experiencias imperdibles.

Sobrevolar la “última frontera” en Alaska

La guía indica que al contemplar Alaska desde las alturas, resulta fácil comprender por qué recibe el nombre de la ‘última frontera’. Sus extensos paisajes, conformados por imponentes glaciares, densos bosques y majestuosas montañas, reflejan el carácter salvaje de este territorio. Por esto, realizar un recorrido aéreo es una de las mejores alternativas para apreciar la inmensidad y los lindos escenarios naturales que ofrece este rincón del norte del continente.

Bailar tango en Buenos Aires, una de las experiencias imperdibles. Foto: Getty Images

Bailar tango en Buenos Aires

Buenos Aires es una ciudad llena de energía y pasión, donde el tango forma parte de la vida cotidiana y reúne a diario a parejas y personas desconocidas que comparten al ritmo de su música. Aunque presenciar este emblemático género en el lugar donde nació ya es una experiencia memorable, animarse a dar los primeros pasos resulta aún más especial, indica Lonely Planet. La invitación es dejar de lado los espectáculos diseñados para los visitantes y acercarse a las pistas de baile para vivir esta tradición junto a los propios porteños.

Cinco razones para visitar la elegante Buenos Aires. ¿Cuál es la mejor temporada para visitar la capital de Argentina?

Explorar el bosque Monteverde en Costa Rica

El bosque nuboso tropical de Monteverde ofrece un escenario natural difícil de comparar con cualquier otro. Sus paisajes permanecen cubiertos por una constante neblina, mientras el sonido de las aves y la abundante biodiversidad crean una atmósfera especial para quienes lo visitan. Recorrer este ecosistema permite sumergirse en un entorno lleno de vida, alejarse del ritmo acelerado de las ciudades y disfrutar de una conexión directa con la naturaleza en su estado más auténtico.

Recorrer las Islas Galápagos en un crucero, un plan imperdible. Foto: Getty Images

Ir en un crucero por las Islas Galápagos

Estas remotas islas figuran entre los mejores destinos del mundo para la observación de fauna. Vinculadas con Charles Darwin y a la teoría de la evolución, albergan una asombrosa diversidad de paisajes y especies, muchas de ellas endémicas de estas islas, sus mares y sus cielos.

El archipiélago de Suramérica que destaca entre las 25 mejores experiencias de viaje para 2027

Disfrutar del vino en el Valle de Guadalupe, en México

El Valle de Guadalupe se ha consolidado como uno de los destinos enoturísticos más destacados de México, gracias a una propuesta que combina viñedos, construcciones de diseño contemporáneo y restaurantes que privilegian los ingredientes locales. Esta región, reconocida como la principal zona productora de vino del país, se encuentra a unas dos horas en automóvil al sur de San Diego y ofrece condiciones climáticas favorables para disfrutar de su oferta vinícola durante todo el año, con jornadas cálidas y soleadas y noches frescas que acompañan la experiencia.