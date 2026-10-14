El archipiélago de Suramérica que destaca entre las 25 mejores experiencias de viaje para 2027

A solo un par de meses de que el año termine, muchas personas ya planean lo que pueden ser sus vacaciones y viajes de 2027 y analizan todo tipo de posibilidades de acuerdo con sus preferencias y presupuestos.

El destino de Latinoamérica reconocido como el mejor para viajar en 2027

En ese marco, la guía global de viajes Lonely Planet realizó una selección de las “25 mejores experiencias de viaje para 2027″, las cuales forman parte de Best in Travel 2027, un listado anual que reúne propuestas para inspirar a los viajeros a planear sus próximas aventuras.

El listado hace parte de una guía que incluye 50 recomendaciones en total: 25 destinos para visitar y 25 experiencias para vivir durante 2027, escogidas por un equipo de expertos, escritores y colaboradores de la reconocida plataforma de turismo.

En ese orden de ideas, un archipiélago de Suramérica fue incluido en ese selecto grupo. Se trata de las islas Galápagos en Ecuador, en donde la publicación recomienda como experiencia embarcarse en un crucero de expedición.

El snorquel es una de las actividades imperdibles en islas Galápagos. Foto: Getty Images

El reconocimiento de este lugar se centra en la posibilidad de explorar un archipiélago remoto, observar especies únicas y descubrir sus paisajes terrestres y marinos.

Una expedición única

De acuerdo con Lonely Planet, buena parte de las actividades de un crucero de expedición por las Galápagos se desarrolla bajo la superficie del mar. El esnórquel es una de las experiencias más habituales y, según el itinerario, puede practicarse hasta dos veces al día.

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En el desarrollo de esta actividad, los turistas pueden encontrarse con tortugas marinas verdes, iguanas, leones marinos, pingüinos, mantarrayas gigantes, tiburones y una gran diversidad de peces.

La mayoría de las rutas de los cruceros incluye una parada en Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, donde está ubicada la Estación Científica Charles Darwin. Allí se encuentra un centro dedicado a la cría de tortugas gigantes, en el que los visitantes pueden conocer las iniciativas de investigación y conservación, además de observar ejemplares recién nacidos y juveniles.

Las expediciones por islas Galápagos, una de las mejores actividades para realizar en 2027. Foto: Getty Images

Otra alternativa es visitar el Rancho El Manzanillo, tierra adentro, para contemplar a estas enormes tortugas en su hábitat natural, mientras recorren lentamente los pastizales o se refrescan en pequeñas lagunas, una experiencia única e imperdible que todo viajero debería darse la oportunidad de disfrutar.

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Una experiencia imperdible

El archipiélago de Galápagos comprende 13 islas principales, además de numerosos islotes que se extienden por 59.500 kilómetros cuadrados. Su vasta extensión y el aislamiento de algunos territorios hacen que varios de los puntos más remotos sean difíciles de visitar por cuenta propia, por lo que el crucero es una de las mejores formas de sacar provecho de una visita a este destino.

Según Lonely Planet, navegar entre las islas facilita el acceso a lugares apartados y ofrece mayores oportunidades de conocer la diversidad del archipiélago, dependiendo de la ruta elegida.