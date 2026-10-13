Los dos destinos de Sudamérica que aparecen entre los 27 viajes destacados por Intrepid Travel para 2027

Los viajeros que ya están pensando en sus próximas vacaciones tienen nuevas opciones para armar las maletas en 2027. Intrepid Travel anunció más de 80 nuevas aventuras para el próximo año, con recorridos por diferentes regiones del mundo y experiencias que buscan conectar a los visitantes con la cultura, la gastronomía y los paisajes de cada destino.

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Dentro de la selección de 27 viajes destacados por la compañía, Latinoamérica también tiene su espacio. Chile y Argentina sobresalen con una propuesta que combina vinos, platos tradicionales, mercados locales y ciudades llenas de historia. La experiencia está pensada para quienes quieren conocer estos países más allá de sus lugares turísticos.

Lote de vinos. Foto: Getty Images

El recorrido, que se llama “Lo mejor de Chile y Argentina”, propone descubrir algunos de los sabores y las tradiciones que hacen especiales a ambos destinos. Entre las actividades previstas aparece una visita de día completo a una bodega en Mendoza, una oportunidad para conocer de cerca la cultura vitivinícola argentina y disfrutar de sus reconocidos vinos.

La gastronomía también ocupa un lugar importante en el itinerario. En Buenos Aires, los viajeros podrán compartir un tradicional asado, una de las experiencias culinarias más representativas de Argentina.

La propuesta permite acercarse a las costumbres locales a través de la comida y de esos encuentros que suelen convertirse en recuerdos de viaje.

En Chile, la aventura incluye un recorrido por el mercado de Santiago acompañado por un guía local. Allí, los visitantes podrán probar el mote con huesillo, una bebida tradicional preparada con durazno que forma parte de la identidad gastronómica chilena.

En la agenda también se contempla un taller de pintura sobre azulejos, una actividad que suma un componente cultural a la experiencia y permite explorar otras formas de expresión artística durante el recorrido.

Chile es un destino ideal para probar variadas bebidas locales.

Además, la propuesta cruza las fronteras de ambos países para incluir una breve visita a Uruguay. En este país, los turistas podrán conocer Colonia del Sacramento, una ciudad reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, famosa por su historia y su arquitectura.

La inclusión de Chile y Argentina en esta selección muestra el interés por ofrecer viajes que mezclen actividades gastronómicas, culturales y urbanas en una misma experiencia.

En lugar de limitarse a visitar los puntos más conocidos, esta propuesta busca acercar a los viajeros a las costumbres de las comunidades que encuentran en el camino.

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Con nuevas rutas programadas para 2027, la lista de Intrepid Travel también incluye aventuras por destinos tan variados como Canadá y Alaska, España, Groenlandia, Costa Rica, Egipto, Georgia, Indonesia, Kenia, Jordania, Maldivas, Ruanda, Nueva Zelanda, México, Noruega y Tailandia, entre otros.

Las propuestas van desde caminatas por montañas y recorridos en bicicleta hasta safaris, experiencias con comunidades indígenas, clases de cocina y visitas a lugares históricos. Con opciones para distintos gustos y estilos de viaje, el listado busca inspirar a quienes quieren descubrir nuevas culturas, explorar paisajes naturales y vivir experiencias diferentes durante 2027.