La ciudad de Sudamérica que se destaca por ser fácil de recorrer caminando, según Travel + Leisure

Santiago, la capital de Chile, acaba de sumar un reconocimiento que puede llamar la atención de los viajeros que prefieren conocer una ciudad caminando. Según un estudio citado por Travel + Leisure, la capital chilena fue considerada el destino turístico más fácil de recorrer a pie en Sudamérica.

Cuatro destinos suramericanos entraron al top 50 de los mejores del mundo para viajar en 2027; dos están en Argentina

El resultado hace parte del Índice de Felicidad en Vacaciones de BookRetreats.com, una investigación realizada junto con la doctora Natalie Dattilo-Ryan, psicóloga clínica vinculada con Harvard y especialista en felicidad holística.

El análisis incluyó cerca de 50 ciudades del mundo y tomó en cuenta factores relacionados con el bienestar, como la luz solar, el sueño, la alimentación saludable, el contacto con la naturaleza y el ejercicio físico.

Precisamente, en esta última categoría se evaluó qué tan sencillo resulta caminar entre los principales atractivos turísticos de cada destino.

Para establecer las puntuaciones, se tuvieron en cuenta las distancias entre monumentos y sitios de interés, de modo que los recorridos más cortos obtuvieron mejores resultados.

@floetchegaray ✨ Recorrido por Las Condes en 1 día y completamente a pie 👣 1️⃣ Centro Cultural Las Condes 📍 Av. Apoquindo 6570 (entrada por Nuestra Señora del Rosario 30). 🚇 Metro Manquehue. 🎟️ Entrada gratuita. 🕒 Salas de exposición: martes a domingo, de 10:30 a 19:00 hrs. 2️⃣ Rosario Norte Una de las avenidas más representativas del moderno distrito financiero de Las Condes. 3️⃣ Parque Araucano 📍 Av. Presidente Riesco 5877. 🎟️ Entrada gratuita. 🌳 Uno de los parques urbanos más grandes de Santiago, ideal para caminar, hacer picnic o descansar. 4️⃣ Parque Juan Pablo II 📍 Av. Presidente Riesco 6300. 🎟️ Entrada gratuita. 🌿 Un parque con laguna, esculturas al aire libre y amplias áreas verdes, perfecto para seguir el paseo. 5️⃣ Mall Parque Arauco 📍 Av. Presidente Kennedy 5413. 🍽️ Ideal para terminar el recorrido con un café, almuerzo o comida. Encontrarás una gran variedad de restaurantes y cafeterías para todos los presupuestos. 💚 Todo este recorrido se puede hacer caminando desde el Metro Manquehue. Cuéntame en los comentarios qué otro barrio de Santiago debería recorrer. 👇 Y envíale este video a la persona con quien te gustaría hacer este paseo. #panoramassantiago #quehacerensantiago #lascondes #santiago #turismochile ♬ The Kite (Campfire Session) [Live] - Luisa Marion

Santiago ocupó el octavo puesto en el listado general, mientras que Atenas, en Grecia, quedó en el primer lugar. Sin embargo, la capital chilena destacó entre los destinos sudamericanos por la cercanía entre varios de sus lugares turísticos más conocidos.

De acuerdo con el estudio, en aproximadamente 72 minutos a pie se puede llegar a una concentración importante de atractivos del centro de Santiago.

Entre ellos aparecen en la Plaza de Armas, uno de los puntos más representativos de la ciudad; el Palacio de La Moneda, residencia presidencial; el Museo Nacional de Bellas Artes y el Parque Almagro, reconocido por sus esculturas.

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La posibilidad de hacer estos recorridos sin depender constantemente de un vehículo también está relacionada con las características urbanas de Santiago. El centro cuenta con un terreno relativamente plano, calles y aceras en buen estado y una planificación que incorpora zonas verdes y espacios pensados para los peatones.

A esto se suman los puentes peatonales, que permiten atravesar autopistas y conectar diferentes sectores de la ciudad. Para quienes visitan en Santiago, estas condiciones pueden facilitar la organización de recorridos en los que varios lugares turísticos se conocen durante una misma caminata.

La ciudad, además, forma parte de un grupo de destinos reconocidos por su facilidad para caminar. El listado internacional también incluye Atenas, Helsinki, Nueva York, Zúrich, Praga, Roma, Copenhague, Ámsterdam y Bruselas.

El destino de Sudamérica que quedó entre los más acogedores del mundo, según Travel + Leisure

Con más de 7 millones de habitantes y millones de visitantes cada año, Santiago parece así como una alternativa para quienes quieren explorar una capital latinoamericana a pie.

Sus plazas, museos, parques y edificios históricos pueden quedar a distancias relativamente cortas, convirtiendo la caminata en una forma práctica de descubrir la ciudad.