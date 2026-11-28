Colombia es un destino que llama la atención de los viajeros por diferentes razones. El país reúne playas en el Caribe y el Pacífico, montañas andinas, selvas amazónicas, desiertos, páramos y pueblos de arquitectura colonial que ofrecen alternativas para diferentes tipos de viajeros.

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A esta riqueza natural se suman su biodiversidad, su gastronomía, las tradiciones culturales, la música, las festividades y la calidez de sus habitantes. Además, destinos como Cartagena, Medellín, Bogotá, el Eje Cafetero y el Parque Tayrona, entre muchos otros, permiten combinar historia, aventura, ecoturismo, descanso y experiencias auténticas.

Uno de esos lugares que ningún viajero debería dejar de visitar es Barichara, reconocido como uno de los pueblos más lindos de Colombia y que fue incluido por la reconocida revista internacional de viajes Travel + Leisure como un destino imprescindible para visitar en el territorio nacional.

Barichara encanta con su estilo colonial. Foto: Getty Images

La publicación indica que si bien llegar a Barichara requiere un recorrido de aproximadamente tres horas y media por carretera desde Bucaramanga, capital del departamento, la experiencia recompensa el viaje.

Quienes se animan a llegar a este pueblo colonial tienen la posibilidad de recorrer a pie sus calles empedradas y empinadas o contratar un servicio de mototaxi para conocer sus construcciones que transportan al pasado y que se conservan en excelente estado.

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En la publicación, Boris Seckovic, asesor de viajes de la revista, destaca que si bien es un pueblo “increíblemente hermoso”, aún no es demasiado turístico, lo que de da un encanto adicional, porque se puede disfrutar en un ambiente tranquilo, ya que no está tan masificado por el turismo. Para hospedarse, recomienda Casa Barichara Boutique, una acogedora casa de huéspedes que ofrece experiencias relacionadas con el arte y la gastronomía local.

Principales atractivos de Barichara

Entre los sitios para visitar se encuentra el mirador del Salto del Mico, ubicado a un kilómetro del parque principal y reconocido por sus panorámicas del cañón del Chicamocha, especialmente durante los atardeceres.

Barichara es uno de los destinos recomendados para visitar en Colombia. Foto: Getty Images

También vale la pena recorrer el centro histórico, cuyas calles empedradas y construcciones tradicionales conservan el encanto del municipio. En este trayecto sobresalen el parque principal, la Casa de las Palomeras y la entrada al Camino Real.

Otro atractivo es el Puente Grande, una construcción colonial de calicanto levantada hacia 1870 y considerada una de las más representativas de su tipo en Colombia. A esto se suma el Camino de Guane, un sendero de origen indígena que fue empedrado a finales del siglo XIX por el alemán Geo Von Lengerke. Declarado Monumento Nacional en 1988, constituye un importante patrimonio histórico y de ingeniería.

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Para quienes prefieren los planes de aventura, el municipio también cuenta con alternativas como canotaje, circuitos de cuerdas y caminatas, actividades que permiten disfrutar de sus paisajes naturales y vivir experiencias al aire libre.