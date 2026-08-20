Santander se ha consolidado como un destino ideal para los viajeros. Es un territorio que combina historia, naturaleza, aventura y cultura, además de brindarles a los turistas diversidad de planes para desarrollar.

El pueblo de Santander nominado a ser uno de los más bellos del mundo; un paraíso para el turismo rural y de naturaleza

Sus montañas, cañones, ríos y paisajes ofrecen escenarios para actividades como senderismo, rafting y parapente, mientras que su gastronomía tradicional llama la atención de propios y extraños.

Uno de sus principales atractivos son sus pueblos patrimonio, que conservan arquitectura y tradiciones que permiten acercarse al pasado de Colombia. Son tres esas joyas históricas que resultan imperdibles de visitar y conocer, pues trasladan al pasado, gracias a que son la historia viva de Colombia.

Son destinos en los que sus calles, iglesias, plazas y viviendas tradicionales permiten conocer cómo se desarrollaron estas comunidades a lo largo del tiempo. Además, son lugares que fortalecen el turismo cultural, impulsan las economías locales y contribuyen a preservar las costumbres, la gastronomía y las expresiones propias de la región.

Barichara es uno de los imperdibles para visitar en Santander. Foto: Getty Images

Se trata de Barichara, El Socorro y Girón, tres pueblos que encantan con su belleza. Estos son algunos de sus atractivos.

Los encantos de Barichara

A unas tres horas de Bucaramanga se encuentra Barichara, un destino que es considerado de los más lindos no solo del departamento, sino de Colombia. Este pueblo tiene una gran riqueza en su patrimonio arquitectónico, sus calles tradicionales y los paisajes que lo rodean. Su aspecto colonial, acompañado de las características vías empedradas, le da una identidad particular.

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Se dice que una de las mejores formas de descubrirlo es caminando sin prisa por sus calles, mientras se recorren algunos de sus principales atractivos, como la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Capilla de San Antonio y el Parque de las Artes Jorge Delgado Sierra. La experiencia puede complementarse con una visita a los diferentes restaurantes, cafés y bares que hacen parte de la oferta del municipio y ofrecen espacios para descansar y disfrutar de la gastronomía local.

Girón es uno de los pueblos patrimonio de Santander. Foto: Getty Images

Girón, el pueblo blanco

San Juan de Girón es otro de los encantadores pueblos patrimonio. Conserva buena parte de su encanto colonial, con sus calles de piedra y viviendas de fachadas blancas, techos de teja y materas de barro que forman parte de un paisaje urbano que permite apreciar la arquitectura tradicional de la región.

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En un recorrido por este lugar, los visitantes pueden conocer sitios representativos como la Basílica Menor del Señor de los Milagros, el Parque Las Nieves, el Parque y la Capilla Peralta, el Callejón de los Esclavos, la Mansión del Frayle y la Casa de la Cultura. Este pueblo ofrece, además, espacios para disfrutar de sus paisajes, como el malecón turístico, y una gastronomía en la que sobresalen preparaciones tradicionales como el mute, el cabrito y la fritanga.

El Socorro guarda la memoria viva de Colombia en su arquitectura y tradiciones. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

El Socorro, historia viva

El Socorro, por su parte, es reconocido como uno de los pueblos con gran historia en Santander. Su centro histórico fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación en 1963, debido a la riqueza de su patrimonio arquitectónico. Entre los lugares que vale la pena conocer se encuentran la Casa de la Cultura, la Quinta Fominaya, la Casa de Berreo, la Casa de la Logia Masónica y el Parque de la Independencia, además de las numerosas iglesias y capillas que hacen parte de su paisaje urbano.

Información de la Red Turística de Pueblos Patrimonio, de la cual forma parte, indica que la historia de El Socorro permanece presente en sus calles, viviendas, templos, parques y otros espacios emblemáticos. Uno de sus mayores atractivos es su arquitectura colonial, que conserva la memoria y las tradiciones del país.