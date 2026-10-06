La ciudad perdida que pocos conocen: queda en el Tolima y está a pocas horas de Bogotá

A unas cuatro horas y media de Bogotá se encuentra Falan, un municipio del norte del Tolima que guarda uno de los destinos más llamativos para quienes buscan historia, naturaleza y aventura. Se trata de la Reserva Natural Ciudad Perdida de Falan, un lugar rodeado de bosque tropical donde sobreviven antiguas construcciones y túneles mineros.

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La llamada Ciudad Perdida del Tolima está relacionada con la historia de la minería durante la época colonial. En este lugar existieron túneles, bodegas y hasta una iglesia, estructuras que con el paso del tiempo quedaron cubiertas por la vegetación. El sitio también tiene vínculos históricos con personajes como José Celestino Mutis y Simón Bolívar.

Actualmente, el lugar funciona como destino turístico y ofrece diferentes actividades para los visitantes. Entre sus principales atractivos están los senderos ecológicos, las ruinas y los antiguos túneles de extracción minera, que pueden recorrerse con linternas mientras se conoce parte de la historia de esta zona.

Para llegar desde Bogotá, los viajeros pueden hacerlo en transporte público o en vehículo particular. Quienes opten por el bus deben dirigirse al Terminal de Transportes del Salitre y tomar un servicio hacia Mariquita.

El recorrido, de aproximadamente cuatro horas, tiene un costo cercano a $ 35.000. Desde Mariquita se puede tomar otro transporte hacia Falan, en un trayecto de unos 40 minutos y con un valor aproximado de $ 10.000.

Si el viaje se hace en carro, la ruta comienza por la calle 80 hacia Facatativá. Luego se debe continuar por la vía Cambao-Vianí, pasar hacia Armero-Cambao y llegar al cruce de San Felipe, donde se toma el desvío de aproximadamente 10 kilómetros hacia Falan.

También existe la opción de viajar desde Ibagué. El recorrido hasta Mariquita toma cerca de dos horas y puede costar alrededor de $ 30.000, para después continuar hacia Falan en transporte municipal.

Una vez en la Ciudad Perdida, los visitantes pueden caminar entre ruinas, túneles y muros de piedra que permanecen en medio del bosque húmedo. Además, el destino cuenta con cascadas naturales y pozos de agua cristalina.

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Para quienes buscan emociones fuertes, el lugar ofrece actividades como canopy a más de 50 metros de altura, un largo puente tibetano sobre la quebrada y torrentismo en una caída de agua de unos 40 metros.

Así, Falan se convierte en una opción para conocer un rincón del Tolima donde la historia colonial se mezcla con la naturaleza y la aventura.