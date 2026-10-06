Así es el ‘rincón tropical’, una joya ecoturística antioqueña llena de cuevas; es ideal para la aventura

El departamento de Antioquia es uno de los más diversos y encantadores de Colombia.

Se encuentra conformado por 125 municipios de nueve subregiones. Uno de ellos es Maceo, ubicado a 135 kilómetros de Medellín, aproximadamente a dos horas y 19 minutos de distancia en vehículo.

Conocida con el apodo de Lindo Rincón Tropical, esta población tiene hermosos paisajes y casas coloridas, según señaló el portal Antioquia Travel.

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La población se ha convertido en un referente en la industria cacaotera. Además, tiene minas de oro y caliza.

Historia

El municipio pertenece a la subregión del Magdalena Medio. Sus primeros pobladores fueron aborígenes pertenecientes a las etnias amaníes y pantágoras, los mismos que se dedicaban a actividades mineras y agricultoras.

Posterior a esto, ya en 1897, el municipio se denominaba San Juan de Mata y había sido poblado por colonos dirigidos por Jacoba Cadavid y por Marco Cardona. Para 1903, el territorio pasó a ser corregimiento del municipio de Puerto Berrío y, hasta 1942, por presión de sus pobladores, el territorio se independizó y obtuvo su categoría de municipio.

“En la mayoría de su territorio se dan actividades de agricultura y ganadería; sin embargo, en los últimos años, se ha enfocado en el desarrollo de actividades de ecoturismo y en el aprovechamiento del cacao, dada la alta calidad del mismo en el territorio”, indicó la Gobernación de Antioquia.

Este destino es ideal para visitar en el Magdalena Medio antioqueño. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Sitios de interés

Entre los sitios de interés se destaca el cañón del río Alicante. “Es un espacio 100 % natural que busca mostrar la magia de Maceo. Podrá descubrir los múltiples caminos que llevan a espacios cavernosos y rocosos. Esta variedad de actividades se debe desarrollar con un guía”, señaló Antioquia Travel.

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La cueva Guardasol es también imperdible. Su principal diferencia frente a algunas otras en la zona es su origen fluvial, “lo cual la hace extremadamente de cuidado cuando se visita”.

La Caverna del Indio es, igualmente, destacada. Fue provocada debido a fenómenos fluviales. Desemboca en una quebrada que yace sobre el río Alicante.

El Alicante es un cuerpo de agua que va desde Maceo hasta Puerto Berrío y es reconocido por su gran biodiversidad. “Es la experiencia natural perfecta para quienes gozan de la pesca natural”, destacó Antioquia Travel.

El cerro Patiburrú es otra parada obligada. Está ubicado a 1.250 metros sobre el nivel del mar y ofrece espacios para la realización de eventos importantes como el Festival de las Cometas.