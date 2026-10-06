Así es el ‘rincón tropical’, una joya ecoturística antioqueña llena de cuevas; es ideal para la aventura

El departamento de Antioquia es uno de los más diversos y encantadores de Colombia.
Se encuentra conformado por 125 municipios de nueve subregiones. Uno de ellos es Maceo, ubicado a 135 kilómetros de Medellín, aproximadamente a dos horas y 19 minutos de distancia en vehículo.
Conocida con el apodo de Lindo Rincón Tropical, esta población tiene hermosos paisajes y casas coloridas, según señaló el portal Antioquia Travel.
La población se ha convertido en un referente en la industria cacaotera. Además, tiene minas de oro y caliza.
Historia
El municipio pertenece a la subregión del Magdalena Medio. Sus primeros pobladores fueron aborígenes pertenecientes a las etnias amaníes y pantágoras, los mismos que se dedicaban a actividades mineras y agricultoras.
Posterior a esto, ya en 1897, el municipio se denominaba San Juan de Mata y había sido poblado por colonos dirigidos por Jacoba Cadavid y por Marco Cardona. Para 1903, el territorio pasó a ser corregimiento del municipio de Puerto Berrío y, hasta 1942, por presión de sus pobladores, el territorio se independizó y obtuvo su categoría de municipio.
“En la mayoría de su territorio se dan actividades de agricultura y ganadería; sin embargo, en los últimos años, se ha enfocado en el desarrollo de actividades de ecoturismo y en el aprovechamiento del cacao, dada la alta calidad del mismo en el territorio”, indicó la Gobernación de Antioquia.
Sitios de interés
Entre los sitios de interés se destaca el cañón del río Alicante. “Es un espacio 100 % natural que busca mostrar la magia de Maceo. Podrá descubrir los múltiples caminos que llevan a espacios cavernosos y rocosos. Esta variedad de actividades se debe desarrollar con un guía”, señaló Antioquia Travel.
La cueva Guardasol es también imperdible. Su principal diferencia frente a algunas otras en la zona es su origen fluvial, “lo cual la hace extremadamente de cuidado cuando se visita”.
La Caverna del Indio es, igualmente, destacada. Fue provocada debido a fenómenos fluviales. Desemboca en una quebrada que yace sobre el río Alicante.
El Alicante es un cuerpo de agua que va desde Maceo hasta Puerto Berrío y es reconocido por su gran biodiversidad. “Es la experiencia natural perfecta para quienes gozan de la pesca natural”, destacó Antioquia Travel.
El cerro Patiburrú es otra parada obligada. Está ubicado a 1.250 metros sobre el nivel del mar y ofrece espacios para la realización de eventos importantes como el Festival de las Cometas.