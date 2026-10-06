El rincón de Santander donde se come el mejor queso envuelto en hoja, ideal para el ecoturismo

Santander es un destino que brinda la oportunidad de descubrir una de las regiones de Colombia donde la naturaleza, la aventura, los pueblos con historia y la gastronomía se combinan en un mismo viaje.

¿De viaje por Santander? Estas son cuatro delicias gastronómicas que debe probar durante su visita

Es un territorio que encanta con sus montañas, cañones, ríos y paisajes rurales, que ofrecen escenarios ideales para hacer actividades al aire libre, mientras que municipios como Barichara y Girón, entre otros, permiten conocer la arquitectura, las tradiciones y la cultura de la región.

Así, este departamento es ideal para los aventureros, pues allí es posible practicar rafting, parapente, espeleología, senderismo y otros deportes en entornos naturales. A esto se suma una gastronomía con sabores muy propios, como la hormiga culona, la arepa santandereana y el mute.

El departamento cuenta con 87 municipios y uno de los imperdibles es Onzaga, ubicado en la provincia de Guanentá, a unas cinco horas de Bucaramanga, capital de Santander.

Queso de hoja

En este destino se dice que se comen los mejores quesos envueltos en hoja. Se trata de una preparación artesanal que conserva los sabores y las tradiciones del campo colombiano. Este producto lácteo, elaborado de manera tradicional por familias campesinas, se caracteriza por su sabor suave y su particular presentación, envuelto en hojas de plátano o bijao, una práctica que forma parte de la identidad gastronómica de la región.

Se caracteriza por su textura tierna, con una receta que ha pasado de generación en generación y mantiene métodos de elaboración tradicionales, sin depender de aditivos artificiales.

Además, es un acompañamiento versátil que puede disfrutarse con chocolate caliente, agua de panela, bocadillo veleño o una arepa de maíz pelao, combinaciones que resaltan los sabores característicos de Santander.

Así es la ‘Suiza de Santander’, un mágico rincón donde florecen las orquídeas y los paisajes enamoran

Encantos de Onzaga

Este destino les ofrece otros encantos a los viajeros. De acuerdo con información de la Alcaldía, uno de los principales atractivos turísticos de este municipio se relaciona con la actividad religiosa en torno a la devoción al Señor de los Milagros, santo patrono de Onzaga.

En una de las laderas del casco urbano se encuentra ubicado el santuario de peregrinación, desde donde se aprecia una espectacular vista del pueblo, siendo destino, además, de caminata ecológica y sendero religioso.

Onzaga, Santander, destaca por sus bellos paisajes. Foto: Facebook Alcaldía de Onzaga

Este municipio, con más de cuatro siglos de historia, les brinda a los viajeros una combinación de paisajes naturales y lugares de interés histórico que lo convierten en una alternativa para quienes buscan conocer destinos menos explorados de Santander. Entre sus sitios destacados están el Mirador del Carmen, el Sitio Histórico del Boquerón y la Cruz de Roble, un espacio natural de especial importancia para el municipio.

La riqueza ambiental también se extiende hasta la zona de páramo que comparte con Coromoro, donde se encuentran las lagunas Brava y Boba. Estos cuerpos de agua forman parte de un ecosistema de gran valor ecológico y ofrecen escenarios ideales para apreciar la biodiversidad y los paisajes de montaña de esta región santandereana, donde se pueden hacer actividades al aire libre.