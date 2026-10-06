Las playas se han consolidado como lugares favoritos de muchos viajeros, gracias a que ofrecen una combinación de descanso, naturaleza y experiencias que permite desconectarse de la rutina.

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Son escenarios versátiles que permiten unir momentos de tranquilidad con actividades como nadar, surfear, bucear, hacer senderismo o disfrutar de la gastronomía local.

Para muchos viajeros, visitar una playa no significa únicamente pasar el día frente al mar, sino descubrir nuevos paisajes, culturas y formas de vida. Por eso, algunas playas terminan convirtiéndose en uno de los principales motivos para elegir un destino de viaje.

Dada su importancia, cada año European Best Destinations publica una selección de las más destacadas del continente.

Praia do Monte Clérigo es una de las playas imperdibles en Portugal. Foto: Getty Images

Para elegirlas, el portal analiza cientos de ellas y selecciona candidatas de distintos países teniendo en cuenta aspectos como el paisaje, la calidad de sus aguas, la facilidad de acceso, la conservación del entorno, la autenticidad del destino y las actividades y los alojamientos disponibles en sus alrededores.

De las candidatas iniciales, las 30 mejor valoradas pasan a una votación en la que participa un panel internacional de viajeros y aficionados al turismo. Para este año, Praia de Monte Clérigo, ubicada en Aljezur, Portugal, fue elegida como la mejor, liderando el ranking.

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De acuerdo con Condé Nast Traveler, la distinción destaca no solo sus paisajes, sino también el valor de aquellos destinos que permiten alejarse del ritmo urbano, disfrutar de espacios naturales y encontrar en el mar un escenario para descansar y desconectarse.

Los encantos de este lugar

Esta playa se encuentra en la costa atlántica portuguesa y se caracteriza por ser un rincón que se aleja de la imagen más turística y concurrida. Es un encantador lugar que destaca por su entorno natural, marcado por acantilados de tonos dorados, una amplia franja de arena y un oleaje ideal para quienes disfrutan del mar, además de una atmósfera tranquila que conserva el carácter agreste de esta zona de Portugal.

Praia do Monte Clérigo destaca por tener un paisaje salvaje. Foto: Getty Images

Ubicada dentro del Parque Natural del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina, la publicación indica que es un destino que atrae a surfistas, senderistas y viajeros interesados en disfrutar de paisajes poco intervenidos.

Su entorno también ha comenzado a despertar interés entre visitantes internacionales, mientras aparecen alojamientos de diseño y propuestas turísticas que buscan integrarse con el paisaje sin alterar su esencia.

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Uno de los mayores atractivos de la playa llega al final del día. Monte Clérigo es conocida como The Sunset Beach por sus lindas puestas de sol sobre el Atlántico. Al caer la tarde, visitantes y habitantes de la zona se acercan a la costa para contemplar el espectáculo, muchas veces acompañado de gastronomía local y una copa de vino en lugares como O Sargo, reconocido por su propuesta de productos del mar.