La ciudad de Suramérica que comparan con Suiza: tiene casas de madera, lagos y bella arquitectura

Diversos destinos de Suramérica son comparados con lugares europeos, pues sus paisajes y construcciones evocan la visual de esos sitios que encantan en el viejo continente.

La ciudad de Suramérica que comparan con Suiza y destaca entre los mejores destinos para 2027

En la región hay ciudades y pueblos que conservan elementos paisajísticos que transportan a países como Suiza y Alemania, pues se aprecian montañas imponentes, lagos de aguas tranquilas, bosques, valles verdes, pueblos pintorescos y climas de montaña.

En algunos casos, además, la arquitectura de influencia europea, los jardines y las tradiciones de comunidades migrantes refuerzan esa semejanza visual. No obstante, es importante tener presente que estas comparaciones suelen ser una referencia turística o periodística, más que una equivalencia exacta.

La ciudad chilena de Puerto Varas es uno de esos destinos que comparan con Suiza y con pueblos de Alemania. Esto se debe a sus paisajes de lagos, montañas, bosques y volcanes. La vista del lago Llanquihue con el volcán Osorno al fondo es uno de los escenarios que más contribuyen a esa comparación.

A Puerto Varas, en Chile, lo comparan con destinos europeos. Foto: Getty Images

Además, la ciudad conserva una marcada influencia de la colonización europea, visible en sus casas de madera, iglesias y arquitectura tradicional. Esto, sumado a sus jardines, clima y entorno natural, puede darle esa estética.

Encantos de Puerto Varas

Información de Visit Chile indica que esta ciudad está ubicada a orillas del lago Llanquihue, en la Región de Los Lagos, y se ha consolidado como uno de los sitios turísticos más reconocidos del sur de Chile.

Es un destino que conserva una fuerte herencia de los colonos alemanes que se establecieron en la zona a mediados del siglo XIX, una influencia que todavía se refleja en su arquitectura, gastronomía y tradiciones.

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Conocida como la Ciudad de las Rosas y los Volcanes, Puerto Varas destaca por sus jardines y un entorno natural dominado por lagos, montañas y volcanes, que rodean las construcciones levantadas en madera, escenarios que se asemejan visualmente a los europeos.

Desde distintos puntos de la ciudad es posible contemplar el imponente volcán Osorno, además de otros macizos como el Calbuco, el Puntiagudo y el Tronador, que completan uno de los paisajes más característicos de la región.

Puerto Varas destaca por sus lindos paisajes. Foto: Getty Images

La mencionada fuente indica que los alrededores de esta ciudad ofrecen múltiples alternativas para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y la aventura. Entre los lugares más destacados están los Saltos del Petrohué, dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales; el lago Todos los Santos y el centro de esquí del volcán Osorno. La zona también permite practicar trekking, cabalgatas, montañismo, pesca deportiva, rafting y otras actividades al aire libre.

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El patrimonio cultural es otro de los atractivos de Puerto Varas. Este es un destino que reúne construcciones que conservan la huella de la inmigración alemana y permiten conocer parte de la historia de la ciudad. Esta identidad también está presente en su gastronomía, con preparaciones de tradición europea como kuchenes, tortas, chocolates, mermeladas y otros productos artesanales.

Su ubicación también facilita explorar otros destinos del sur de Chile. Puerto Varas está a poca distancia de Puerto Montt y cuenta con conexión hacia Argentina a través del paso internacional Peulla, desde donde es posible continuar el recorrido hasta San Carlos de Bariloche.