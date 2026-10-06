‘Lonely Planet’ revela las 14 mejores experiencias para vivir en Colombia: hay playas, selva y cultura

Colombia es un destino que reúne paisajes, cultura, aventura e historia en un mismo territorio. Así lo destaca Lonely Planet, que incluyó 14 experiencias entre las mejores cosas que pueden hacer los viajeros durante una visita al país, desde recorrer montañas y selvas hasta conocer ciudades, playas y lugares arqueológicos.

Lonely Planet da el top 5 de los mejores viajes en carretera de Colombia; hay pueblos y paisajes mágicos

Entre los primeros recomendados aparece el Valle de Cocora, en el Quindío, famoso por sus enormes palmas de cera, la planta nacional de Colombia. El paisaje combina campos verdes, ríos y montañas, convirtiéndolo en uno de los escenarios más llamativos para caminar y tomar fotografías.

Para quienes prefieren el mar, la guía destaca Providencia y sus aguas cristalinas. La isla, ubicada en el Caribe, es reconocida por sus posibilidades para practicar esnórquel y buceo. El Parque Natural Nacional de la Laguna McBean, conocido como el Mar de los Siete Colores, permite observar peces tropicales, mantarrayas y tortugas.

El Mar de los Siete Colores, isla de San Andrés, Colombia, Sudamérica. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cali también aparece entre las recomendaciones por su relación con la salsa. La ciudad es presentada como la Capital Mundial de la Salsa, con academias, bares y clubes donde los visitantes pueden aprender algunos pasos y disfrutar de la música.

Otra experiencia es caminar hasta Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta. El recorrido atraviesa la selva y exige varios días de caminata, pero permite conocer las ruinas de una antigua ciudad construida por el pueblo tayrona hace más de mil años.

Cartagena es otro de los destinos destacados por sus calles coloniales, plazas, iglesias y restaurantes. La publicación también recomienda conocer el Museo del Oro Zenú y buscar artesanías tradicionales como el sombrero vueltiao.

Parque Tayrona. Foto: Getty Images

El Carnaval de Barranquilla ocupa otro lugar importante, gracias a sus desfiles, música, baile y expresiones de la cultura costeña. Lonely Planet recuerda que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco en 2008.

La lista también incluye la experiencia de viajar en vagoneta por la selva hasta San Cipriano, conocer la transformación urbana de Medellín, recorrer las fincas cafeteras de la Zona Cafetera y explorar los museos de Bogotá, como el Museo del Oro y el Museo Botero.

Para los viajeros que buscan paisajes diferentes, la guía recomienda conocer La Guajira, con sus dunas y playas, además de los parques arqueológicos de San Agustín y Tierradentro.

El parque arqueológico de Colombia que Lonely Planet incluyó entre los mejores lugares para visitar

Finalmente, aparecen el Parque Nacional Natural Tayrona, ideal para disfrutar de playas y selva, y el desierto de Tatacoa, reconocido por sus paisajes y cielos despejados para observar las estrellas.

Así, Lonely Planet presenta una selección que muestra la variedad turística de Colombia, con opciones para distintos gustos y tipos de viajeros.