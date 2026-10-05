El parque arqueológico de Colombia que Lonely Planet incluyó entre los mejores lugares para visitar

Colombia tiene una gran diversidad de destinos que vale la pena conocer y uno de ellos es el Parque Arqueológico de San Agustín, que, junto al Alto de las Piedras y al Alto de los Ídolos, son patrimonios de la humanidad, según el Fondo Nacional del Turismo (Fontur).

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Este escenario, colmado de esculturas, se encuentra entre los municipios de Isnos y San Agustín y, de acuerdo con la información sobre los escultores indígenas de Suramérica, en esta región está el mayor conjunto de monumentos religiosos y estatuas talladas en piedra.

Este parque se fundó en 1935, y en la actualidad es la necrópolis de mayor extensión del mundo. En ella se encuentran yacimientos indígenas y vestigios arqueológicos de un pueblo escultor que representan lo que alguna vez fue la cultura agustiniana.

Dada su importancia no solo para el departamento, sino para el país, así como sus características arqueológicas, este lugar fue incluido por la prestigiosa guía de viajes internacional Lonely Planet entre los mejores para visitar en Colombia en 2026, en una lista en la que se destacan 13 sitios de interés.

El Parque Arqueológico San Agustín comprende 78.000 hectáreas. Foto: Guillermo Torres

La publicación destaca que este sitio reúne vestigios de una antigua civilización y conserva buena parte de su misterio. El complejo está conformado por espacios ceremoniales y áreas funerarias en las que sobresalen numerosas esculturas de piedra, algunas de ellas con rostros que combinan rasgos humanos y animales.

Indica, además, que, aunque los investigadores aún no han logrado establecer con certeza la función de todas estas representaciones, existe la hipótesis de que el territorio habría sido un importante centro de peregrinación y culto a los antepasados, y resalta que las piezas fueron elaboradas hace más de 2.000 años, lo que convierte este lugar en uno de los testimonios arqueológicos más destacados de Colombia.

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Legado de una antigua civilización

El portal oficial Colombia Travel indica que este lugar permite acercarse al legado de una antigua civilización que habitó el sur de Colombia y dejó un gran testimonio a través de las esculturas talladas en piedra volcánica. El recorrido para conocer este escenario incluye el Museo Arqueológico y el Bosque de las Estatuas, un espacio rodeado de naturaleza en el que también se conservan antiguos montículos funerarios.

Este Parque es un lugar donde los viajeros aprecian las huellas de una civilización que floreció en esta zona del sur de Colombia. Foto: Revista Semana

La Casa Museo se estableció en honor al arqueólogo y académico colombiano Luis Duque Gómez y allí los viajeros tienen la posibilidad de apreciar una variada colección de objetos arqueológicos de la cultura agustiniana.

El Bosque de las Estatuas, por su parte, permite conocer 35 esculturas hechas en piedra en distintos grados de elaboración.

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Un plan más, según Fontur, es hacer un recorrido cabalgando por los senderos ecológicos que pasan por el imponente estrecho del Magdalena, hacia los tres predios del parque: San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras.