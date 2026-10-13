El tesoro natural de Antioquia que se esconde entre Guatapé y San Rafael: tiene charcos y zona de camping

Entre las montañas del Oriente antioqueño existe un destino ideal para quienes buscan escapar de la rutina, disfrutar de aguas naturales y conectarse con el paisaje. Se trata de El Taurete, un balneario ubicado en la vía que comunica a Guatapé con San Rafael, que se ha convertido en una opción para los viajeros interesados en el turismo de naturaleza y aventura.

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San Rafael, municipio reconocido por su riqueza hídrica, cuenta con varios ríos, cascadas y charcos que atraen a visitantes de diferentes lugares. Su geografía de montañas y el clima más cálido que se encuentra durante el recorrido después de pasar por la represa de Guatapé hacen de esta zona un lugar atractivo para disfrutar de actividades al aire libre.

El Taurete es una de las opciones para los turistas que quieren conocer estos paisajes sin necesidad de llegar hasta la zona urbana de San Rafael. Según la información del establecimiento, el ingreso está ubicado aproximadamente a 20 minutos antes de llegar al municipio.

Quienes viajan en transporte público pueden pedirle al conductor del bus intermunicipal que los deje en la entrada del estadero. Por su parte, los visitantes que se mueven en carros pueden seguir las indicaciones de Google Maps y estar atentos al letrero que señala el desvío sobre la vía principal, a mano derecha en dirección a San Rafael.

Además de sus aguas naturales, el balneario cuenta con diferentes servicios para quienes desean pasar varias horas o quedarse a disfrutar del entorno.

Entre las opciones disponibles están el restaurante, el parqueadero privado, las alternativas de alojamiento y una zona destinada para acampar.

@elmundoasegundos 💧 En San Rafael hay un rincón hermoso para disfrutar del río: Estadero El Taurete. Un lugar amplio, perfecto para acampar, bañarse en charcos profundos y pasar un día entre naturaleza y agua. 🚙 Entrada para carro casa: 20.000 por persona 🍽️ Cuentan con baños y restaurante 📍 Búscalo en Google Maps — al llegar a la curva, baja la velocidad y entra por el camino con este letrero. 🌿 Aprovechen mientras aún existe, porque pronto se llenará de construcciones y se perderá parte de esta magia. Rutas del Agua — San Rafael, Antioquia #SanRafael #RutasDelAgua #AntioquiaProfunda #ElMundoSegúnDos #Naturaleza ♬ Once Again - Giulio Cercato & Upeu

De acuerdo con las tarifas compartidas por los anfitriones, el parqueadero cuesta $3.000 para motos y $6.000 para carros. También existe una opción de camping para dos personas por $10.000, aunque los visitantes deben llevar su propia carpa.

Sin embargo, disfrutar de este rincón natural requiere precaución. El charco supera los cinco metros de profundidad y tiene corrientes internas fuertes, por lo que es importante respetarlas recomendaciones de seguridad y evitar conductas que puedan poner en riesgo a los turistas.

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El cuidado ambiental también es fundamental. La invitación para quienes visitan el Taurete es seguir la regla de “no dejar rastro”, que consiste en llevarse los residuos y empaques que ingresen al lugar para mantener limpio el entorno.

Este balneario se presenta como una opción para descubrir la riqueza natural de Antioquia y disfrutar del agua con responsabilidad.