El municipio antioqueño donde nació un reconocido expresidente, un destino con historia y tradición minera

El departamento de Antioquia es uno de los más atractivos de Colombia gracias a su gran diversidad.

Uno de sus 125 municipios es Amagá, ubicado a 39 kilómetros de Medellín, aproximadamente a una hora y 20 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población tiene un gran valor histórico y patrimonial y aportó “significativamente al desarrollo del departamento”.

“Tierra alfarera, de trenes, carbón, piedra, arena, caña y café. Amagá es llamada la ‘puerta de oro’ del suroeste antioqueño”, agrega la publicación.

En su territorio nacieron personajes ilustres como el expresidente Belisario Betancur, el antropólogo Galiciano Arcila, el escritor Juan de Dios Restrepo, entre otros.

El municipio antioqueño cuyo nombre se relaciona con un príncipe español, un destino con arquitectura colonial y bellos balcones

Historia

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, el territorio de Amagá estuvo habitado originalmente por los indios omogáes y sinifanáes. “En el año 1788, Miguel Pérez de la Calle, oriundo de Medellín, solicitó al oidor don Antonio Mon y Velarde que decretase la fundación de un pueblo en el paraje llamado Amagá, debido a que allí residían multitud de ciudadanos y familias”, señala la entidad.

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Finalmente, Mon y Velarde decretó la fundación de la población con el nombre de San Fernando de Borbón, como homenaje al príncipe heredero al trono de España. En 1812, alcanza la categoría de distrito, dependiendo de Santa Fe de Antioquia, la capital departamental en ese entonces. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1851, Amagá fue elevado a la categoría de cantón, el cual comprendió, además, las poblaciones de La Estrella, Heliconia, Fredonia, Itagüí, Caramanta y Titiribí.

Este municipio antioqueño ofrece una agradable temperatura promedio de 22 grados centígrados. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Atractivos

Entre los principales atractivos del municipio se encuentran los túneles del ferrocarril. Se encuentran ubicados en la vereda La Delgadita.

Otro sitio destacado es la laguna de Nechí. Se encuentra en la vereda del mismo nombre y es alimentada por varias fuentes de agua. Es un balneario, lugar de pesca y recreo de los habitantes del municipio. Además, tiene gran atractivo por su vegetación.

El Ecoparque Minero también es imperdible. Su atractivo es poder observar todo el proceso de la explotación de carbón, una fuente económica relevante en Amagá.

Los trapiches paneleros son, igualmente, importantes. “Conocer del proceso panelero es algo que se debe hacer al visitar Amagá. Para ello, se puede ir a los trapiches que están ubicados en las veredas La Ferrería y El Cedro”, dice Antioquia Travel.

Finalmente, para los amantes de la naturaleza, una alternativa adicional es la Travesía de Nicanor. Esta es una ruta ecoturística del municipio, donde se puede realizar senderismo.