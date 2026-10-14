La ciudad colombiana que fue incluida entre los mejores destinos para hacer compras en América y el Caribe

Bogotá fue destacada recientemente en un nuevo ranking turístico internacional. Según un informe publicado por la plataforma Travel And Tour World(TTW), la ciudad se ubicó en el puesto número 15 entre los 30 mejores destinos de compras en América y el Caribe en 2026.

El listado está encabezado por Nueva York (1°), Toronto (2°), São Paulo (3°), Ciudad de México (4°) y Buenos Aires (5°). En este escalafón, Bogotá logró destacarse por encima de reconocidos destinos como Cancún (16°), Orlando (17°), Río de Janeiro (21°), Lima (23°) y Cartagena (24°).

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El estudio evalúa a las ciudades donde el comercio no se limita a una simple transacción, sino que se transforma en un auténtico encuentro cultural para los viajeros. Según Anup Kumar Keshan, fundador y editor jefe de TTW, el acto de ir de compras en estos destinos permite a los visitantes descubrir la identidad, la creatividad y la esencia de los lugares que exploran.

Turismo en Bogotá Foto: Getty Images

En el contexto regional, la publicación destaca cómo distintas metrópolis latinoamericanas integran su patrimonio en la experiencia de compra. Un ejemplo claro expresado por Kumar es la Ciudad de México, que logra poner en diálogo la sofisticación contemporánea con una rica tradición artesanal cultivada a lo largo de generaciones.

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Moda, esmeraldas y artesanías

En el caso bogotano, el informe de TTW resalta la creatividad y el talento local reflejados en artículos de cuero de alta calidad, propuestas de moda independiente, joyería especializada en esmeraldas colombianas, piezas artesanales y café de origen.

Así mismo, la publicación subraya sectores como la Zona T, la Zona Rosa y Usaquén, donde se combinan boutiques de autor, centros comerciales modernos, mercados artesanales al aire libre y comercios independientes que enriquecen la oferta turística urbana.

Ciudad auténtica

Por otra parte, un reciente informe de la plataforma InsureandGo ubicó a Bogotá en el primer lugar del ranking de los destinos turísticos más “auténticos” del mundo, tras analizar miles de reseñas de viajeros en Google Maps sobre más de 140 ciudades globales.

El estudio evaluó la frecuencia con la que los visitantes mencionan palabras como “auténtico”, “local” y “tradicional” en sus opiniones sobre restaurantes, mercados, espacios culturales y atracciones. Bogotá obtuvo una puntuación perfecta de 100 en la escala de autenticidad, superando a ciudades como Lima, Taipéi, Mascate, Quito, Valparaíso y Río de Janeiro.

Para los viajeros, la autenticidad de Bogotá se refleja en “su vibrante escena gastronómica, el arte urbano que recorre sus barrios y su profunda conexión con la historia y las culturas indígenas, elementos que permiten vivir experiencias genuinas lejos de los estereotipos del turismo tradicional”.