El rincón del Tolima donde la bandeja paisa es protagonista: es ideal para el ecoturismo

El Tolima es uno de los destinos cercanos a Bogotá que vale la pena conocer. Sus tierras se caracterizan por mostrar montañas, ríos, cascadas, valles y zonas rurales ideales para disfrutar del ecoturismo, las caminatas y las actividades al aire libre.

El municipio ribereño donde el bagre y el bocachico son una delicia, un destino lleno de piscinas e ideal para el descanso

Además, cuenta con atractivos como el Parque Nacional Natural Los Nevados, que comparte con otros departamentos, y destinos como Murillo, conocido por sus paisajes de montaña y sus vistas al nevado del Ruiz.

La gastronomía es otro de los motivos para recorrer este departamento, reconocido por platos tradicionales como la lechona y el tamal tolimense, protagonistas de su cocina típica. Sin embargo, no son los únicos. Allí también hay rincones en los que es posible disfrutar de delicias como la bandeja paisa, debido a la influencia antioqueña en el norte del departamento.

Se trata de Fresno, ubicado a tres horas de Ibagué, capital del departamento. Cuenta la historia que entre 1850 y 1854, grupos de colonos, arrieros y familias procedentes de Antioquia y el Viejo Caldas llegaron a la región cruzando la Cordillera Central, lo que impregnó a esta área de costumbres, arquitectura y acento “paisa”, dejando sus raíces también en la gastronomía.

Este plato típico se complementa con otras delicias tradicionales de la región como el tamal y la lechona tolimenses, el sancocho de gallina y el viudo de pescado, según información de la Gobernación del Tolima.

Sitios de interés

De acuerdo con la Alcaldía, este municipio es naturaleza, historia, tradición y paisajes que inspiran. Se dice que cada rincón de este territorio cuenta una historia y cada experiencia recuerda por qué este destino merece ser descubierto.

La ciudad perdida que pocos conocen: queda en el Tolima y está a pocas horas de Bogotá

Se caracteriza por tener varios sitios de interés, entre ellos, miradores que resultan imperdibles. En la lista se incluyen Alto del Cielo, Alto del Águila y Alto de la Cruz, además de imponentes cascadas que le dan unas características muy especiales a sus paisajes.

A estos se suman la Piedra gigante y sus cuevas, una formación rocosa rodeada de misteriosas cavidades ideales para la exploración.

Panorámica del municipio de Fresno, en el Tolima. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Fresno - Tolima / API

Un aspecto importante es que se trata de un destino cafetero, por lo que conocer de los procesos alrededor de este grano y disfrutar de esta rica bebida es otro de los planes imperdibles en este destino que enamora con su clima templado.

En el casco urbano está el parque principal, donde todos los habitantes participan y hacen actividades sociales y culturales con una mirada de fauna y flora. En este lugar se encuentra el monumento que representa al productor y campesino cafetero, así como la iglesia parroquial.

También está la capilla de guadua consagrada al Señor de los Milagros, elaborada por los habitantes de la zona y dedicada a la sanación del alma y el cuerpo.