Cinco razones para visitar la elegante Buenos Aires. ¿Cuál es la mejor temporada para visitar la capital de Argentina?

La capital de Argentina brinda una mezcla entre la elegancia y la cultura. Apodada la “Reina del Plata”, recibió al menos 1 millón quinientos mil turistas en 2025, según el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Para los argentinos son claves sus jacarandás en flor, una visita imperdible en la capital sudamericana. Este “espectáculo natural” vive en la primavera de Argentina y fue declarado “árbol distintivo” por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015.

Jacarandas Foto: Getty Images

Es por esto que el momento del año que los argentinos más recomiendan para visitar su país es entre el 22 de septiembre y el 21 de diciembre. En este rango, las temperaturas promedio están entre 17°C y 22°C, según el Servicio Meteorológico Nacional. En estos meses, lo mínimo que se ha llegado a reportar es 12°C y lo máximo es 28°C, según las autoridades.

Se prevé que el primer trimestre del año es cuando la mayoría de los viajeros calculan y deciden viajar a Buenos Aires, por lo que esta ciudad registra más de 30 millones de búsquedas en plataformas como Airbnb, en países como Brasil, Uruguay, Chile, Perú, México y Colombia.

Según el Gobierno Distrital de Buenos Aires, en 2025 los visitantes se quedaron en promedio 13 días. Hay 5 razones principales por las que visitar la ”Reina del Plata”.

Paisaje urbano

Pareja abrazándose en la azotea de un hotel con vistas a la ciudad al atardecer. Foto: Getty Images

Cada primavera en la capital argentina es digna de una postal. Más de 11.000 jacarandás embellecen calles y plazas del país sudamericano. La arquitectura y los más de 500 parques y plazas la convierten en un escenario perfecto para caminar por las calles de la ciudad.

Entre los imperdibles para los amantes de la naturaleza están los Bosques de Palermo, un oasis urbano de 370 hectáreas donde pasear, hacer picnics, andar en bicicleta o visitar el Rosedal, que alberga 93 variedades diferentes de esta especie floral.

Movida cultural

Los característicos festivales de tango se convierten en un plan clave para los visitantes de Argentina. La música y la gastronomía son un atractivo para los turistas.

Entre los hitos culturales de Buenos Aires en primavera están la Noche de los Museos, el Festival Internacional de Buenos Aires, la versión local de fiesta electrónica global Creamfields y el Buenos Aires Jazz Festival.

Milonguenado Tango Festival 2025 Foto: Milonguenado Tango Festival

Gastronomía

El mundo entero reconoce un verdadero churrasco argentino. Buenos Aires seduce al viajero de lujo con una oferta gastronómica variada y refinada.

Latin America’s 50 Best es la oferta más importante del país; sus parrillas boutique lo ubican en la posición 10 de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2025 y el tercero mejor de Latinoamérica.

Cocteles

La amplia variedad de restaurantes se une a esta premisa porque, además, Buenos Aires logró el reconocimiento de ser una de las mejores ciudades en las que se permite disfrutar las mejores vistas panorámicas con sus rooftops.

Además, ha generado eco en el último tiempo la amplia variedad en coctelería; Argentina y su oferta en estos aperitivos destaca en el mundo.

Experiencias a pocos minutos de la capital

Muy cerca de Buenos Aires se encuentra el mejor polo del mundo, donde la destreza de los jugadores se combina con un asado al aire libre, faceta tradicional argentina.

Además, los Canales del Tigre son tradicionales, para disfrutar desde embarcaciones privadas una red de ríos y naturaleza alrededor del turista.