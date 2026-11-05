Recorrió 50.000 kilómetros y atravesó 30 países: la historia del turista que lleva 28 años caminando

Karl Bushby ha pasado 28 años caminando de regreso a casa, pero a medida que se acerca a la meta, no está claro que esté listo para que termine este audaz viaje.

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Mientras empujaba un carrito cargado de equipo de acampada por una concurrida carretera rural en el norte de Inglaterra, a unos 50 kilómetros (30 millas) de la meta, Bushby se mostraba inseguro sobre el futuro, ansioso ante la perspectiva de vivir en el sótano de su madre y enfrentando una crisis de identidad.

“Mi propósito y razón de ser están a punto de terminar”, dijo. “Va a ser difícil… intentar reintegrarme a una sociedad que ya no reconozco”.

Karl Bushby, caminó por el mundo durante 28 años. Foto: AP

Bushby, de 57 años, estaba a punto de cumplir 30 cuando se adentró en lo desconocido en el extremo sur de Sudamérica el 1 de noviembre de 1998. Desde entonces, ha recorrido a pie 50.000 kilómetros a través de cuatro continentes, ha navegado sobre el hielo cambiante del estrecho de Bering y ha nadado —una descripción generosa de su técnica— a través del mar Caspio y el canal de la Mancha. Ha luchado contra casi todo tipo de elementos y terrenos imaginables a través de 30 países extranjeros para regresar al punto de partida de hace media vida.

Bushby ha tardado casi tres veces más en regresar con su madre, Angela, en Hull, que el que tardó el héroe de La Odisea en volver con su esposa, Penélope, en Ítaca.

“Odiseo era un poco inexperto”, bromeó Bushby. “Pero, ya sabes, le daré un respiro; yo no he conocido a ningún cíclope gigante”.

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El mundo real le deparó numerosos peligros: tuvo un enfrentamiento con un oso polar; navegó por aguas infestadas de cocodrilos para evitar una guerra de guerrillas en Colombia; una turba lo atacó en Perú; y fue rescatado en helicóptero de un témpano de hielo que se adentraba en el mar.

Ha habido interminables momentos de soledad que han hecho que su último tramo sea casi surrealista, mientras se corre la voz de su paso por los verdes campos ondulados que conducen a su Yorkshire natal. El miércoles, grandes camiones que pasaban a toda velocidad junto a él en la carretera cerca del pueblo de Market Rasen le tocaban la bocina, los conductores lo saludaban con la mano y un grupo de motociclistas se detuvo para tomarse selfis.

Howard Denton detuvo su coche y no podía entender cómo un par de ciclistas con los que había hablado brevemente no se habían percatado de la presencia de su compañero de viaje.

Este es el extenso recorrido que realizó Karl Bushby a lo largo de 28 años. Foto: AP / Graphic: Peter Hamlin

“Les pregunté: ‘¿Han visto al tipo que ha dado la vuelta al mundo?’”, contó Denton. “Me respondieron que no. Ni se les ocurrió preguntarle adónde iba. No podía creer lo tontos que eran. Creo que es increíble. Me parece asombroso”.

Puede que no sepa lo que le depara el futuro, pero una cosa es segura: no echará de menos los miles de pasos que da cada día.

“No lo hago porque me guste caminar”, dijo. “Es una forma de llegar a algún sitio”.

*Con información de AP.