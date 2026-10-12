La turista señalada de tumbar la estatua del cura Umaña, en el barrio Getsemaní de Cartagena, ya fue identificada y residiría en Barranquilla.

El alcalde Dumek Turbay aseguró que, en lugar de buscar reparar los daños, la mujer habría recurrido a ataques en redes sociales, una denuncia que acompañó con señalamientos sobre el uso de más de 2.000 cuentas automatizadas.

Indignación por escultura dañada en Cartagena: alcalde Dumek Turbay exige a turista que responda

Alcalde cuestionó la reacción de la turista

A través de sus redes sociales, Dumek Turbay aseguró que la mujer ya está identificada y que reside en Barranquilla.

Según el mandatario, en lugar de ofrecerse a reparar los daños, la mujer habría pagado para promover ataques en redes sociales contra quienes la criticaron por lo ocurrido.

“Pero en vez de dar la cara, tener la voluntad de restaurarla y resarcir el daño, lo que hizo fue pagar para atacarnos en redes sociales”, afirmó el mandatario.

Turbay también afirmó que el equipo de ciberseguridad de la Alcaldía identificó más de 2.000 cuentas automatizadas, conocidas como bots, que presuntamente habrían sido utilizadas para esos ataques.

El alcalde cuestionó esta estrategia y sostuvo que ese dinero habría podido destinarse a la restauración de la escultura.

“El dinero que usó para los más de 2 mil bots que identificó nuestro equipo de ciberseguridad y que contrató para zafarse de la “funa” unánime, hubiese servido para reparar la obra», escribió.

El incidente ocurrió en el barrio Getsemaní y quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

En las imágenes se observa a una turista sujetándose de la figura del cura Umaña mientras baila, hasta que la estructura termina cayendo.

La turista que se colgó y tumbó la figura del Cura Umaña, en la Plaza de La Trinidad, en Getsemaní, ya está plenamente identificada, reside en Barranquilla. Pero en vez de dar la cara, tener la voluntad de restaurarla y resarcir el daño, lo que hizo fue pagar para atacarnos en redes sociales. El dinero que usó para los más 2 mil boots que identificó nuestro equipo de ciberseguridad y que contrató para zafarse de la «funa» unánime, hubiese servido para reparar la obra. Es que uno llega a un destino turístico es a disfrutar de él, a contemplarlo, a gozar, a bailar, a reír, no a dañar el mobiliario urbano ni sus monumentos. Este martes a primera hora, llegaremos a Getsemaní con el maestro Óscar Noriega a evaluar el daño. Ambos, el Cura y Pedro Romero, serán retirados para su mantenimiento y restauración, no sin antes aclarar que ya en noviembre de 2024, tras años sin ser atendidos, habían sido restaurados, tal como lo hemos hecho con todos los bustos, estatuas, monumentos y esculturas del #CentroHistórico y sus áreas de influencia. Buenas tardes y feliz festivo. — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 12, 2026

¿Qué pasará con la estatua del cura Umaña?

El mandatario anunció que este martes 13 de octubre acudirá a la Plaza de la Trinidad junto con el maestro Óscar Noriega para evaluar el estado de la escultura y determinar los trabajos necesarios para recuperarla.

“Este martes a primera hora, llegaremos a Getsemaní con el maestro Óscar Noriega a evaluar el daño”, señaló Turbay.

El alcalde también confirmó que las figuras del cura Umaña y Pedro Romero serán retiradas temporalmente para someterlas a labores de mantenimiento y restauración.

En su mensaje, recordó que las dos piezas ya habían sido intervenidas en noviembre de 2024, después de varios años sin recibir atención.

“Ambos, el Cura y Pedro Romero, serán retirados para su mantenimiento y restauración”, precisó el mandatario.

Identifican a turista que tumbó estatua del cura Umaña en Cartagena Foto: Montaje fotos redes sociales

Además, sostuvo que su administración ha adelantado trabajos de recuperación en bustos, estatuas, monumentos y esculturas del Centro Histórico y sus zonas de influencia.

Más allá de la reparación de la escultura, Turbay aprovechó el episodio para enviar un mensaje a quienes visitan la ciudad y sus espacios turísticos.

“Es que uno llega a un destino turístico es a disfrutar de él, a contemplarlo, a gozar, a bailar, a reír, no a dañar el mobiliario urbano ni sus monumentos”, expresó.

El caso reabrió la discusión sobre el cuidado de los espacios públicos y las piezas que hacen parte del paisaje histórico de Cartagena.