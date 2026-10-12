Indignación por escultura dañada en Cartagena: alcalde Dumek Turbay exige a turista que responda

Una profunda indignación ha despertado el daño parcial de uno de los monumentos más emblemáticos de Cartagena. El hecho se habría presentado el pasado sábado, 10 de octubre, en horas de la noche y quedó registrado en videos que se han vuelto virales en las redes sociales.

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El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, exigió públicamente que la turista responsable de fracturar la escultura ‘Grito de la Independencia de Cartagena 1811′ se presente ante las autoridades locales y responda por los costos de restauración de la emblemática obra de arte.

El incidente, registrado en video y ampliamente difundido a través de las redes sociales, tuvo lugar en la Plaza de La Trinidad, ubicada en el tradicional barrio Getsemaní.

Según los reportes y los testimonios de los residentes de la zona, dos mujeres que llegaron al sector a bordo de un taxi comenzaron a bailar de forma eufórica en la vía pública.

En medio de sus movimientos, una de ellas se apoyó en el monumento, provocando que la estructura cediera y se viniera abajo, lo que causó la destrucción total de uno de los brazos de la figura de bronce.

Al percatarse de la gravedad de lo sucedido, ambas mujeres huyeron del lugar en el mismo vehículo sin reportar el hecho a las autoridades.

La reacción de Turbay no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario local reprochó la falta de cultura ciudadana y civismo de los visitantes.

“No creo que esta señora permita que lleguen a su casa a destruirle sus jarrones, sus cuadros, sus adornos, sus elementos preciados”, sentenció el alcalde de manera categórica.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para identificar a la implicada y añadió: “En la Alcaldía de Cartagena de Indias la estamos esperando”.

La pieza destruida es una obra de la artista Nora Quintana y forma parte del conjunto escultórico que rinde homenaje a Pedro Romero y los Lanceros de Getsemaní. Este grupo fue una pieza clave en el grito de independencia de la ciudad el 11 de noviembre de 1811.

Debido a esto, el hecho ha reavivado el debate sobre la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas y sanciones ejemplares para los turistas que atentan contra la memoria histórica del Centro Histórico.