Un muerto, más de 70 secuestrados, corridos prohibidos, armas, falsos explosivos y mucho licor. Esa fue la combinación que convirtió el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, en el escenario de uno de los episodios más dramáticos del país de la última década.

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Durante más de 16 horas, Colombia permaneció en vilo frente a una toma que parecía sacada de una serie. Sin embargo, en medio de la tensión, hubo un episodio que pasó inadvertido: la negociación del Gaula de la Policía con los secuestradores.

El equipo de negociación lo encabezó una capitán de la Policía con más de diez años de experiencia. La uniformada llegó a la Heroica con el subdirector, el general Norberto Mujica. La situación lo ameritaba, pues debían acudir a su experticia para evitar una tragedia.

La mujer y un investigador del Gaula se pusieron al frente de la misión. El objetivo era lograr que los secuestradores les respetaran la vida a las víctimas y lograr el mayor número de liberaciones.

SEMANA revela las conversaciones que se prolongaron durante más de 16 horas entre la Policía y los secuestradores en Cartagena. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

La precaria información que se tenía al iniciar el secuestro hizo complejo el papel de los negociadores; no era claro el número de rehenes, quiénes eran los secuestradores y tampoco sus pretensiones.

Horas críticas

El primer paso era ganar confianza con los secuestradores, y optaron por establecer un primer contacto a través de una de las secuestradas que servía como interlocutora.

Así se lee en el reporte que conoció SEMANA, donde la capitán revela detalles inéditos de lo que fue la negociación.

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“Ellos no se identificaron. Pero como estábamos dialogando a través de una de las secuestradas, logramos hacerles entender que necesitábamos que se comunicaran directamente, que eligieran un vocero y buscáramos un medio de comunicación”, reportó la capitán.

La primera comunicación con los secuestradores a través de una de las rehenes generó un primer efecto. Los secuestradores aceptaron liberar a un grupo de personas y enviaron con ese grupo un celular y el número de otro, para iniciar una conversación directa por WhatsApp.

Estos son los chats que intercambiaron los secuestradores con el equipo negociador del Gaula de la Policía en el caso del secuestro masivo en un Éxito de Cartagena. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

“Nos envían el celular con una de las secuestradas y a través de ese celular comenzamos a tener conversaciones por chat. Empezamos a conversar con ellos y a convencerlos de que todos teníamos que salir bien y garantizar la vida de todos”, agrega la capitán en el reporte.

Otro detalle del reporte de la capitán es el plan que tenían los secuestradores para abandonar el sitio. Habían exigido 7.000 millones de pesos y vehículos para emprender la huida.

Así fueron las conversaciones entre los secuestradores y el equipo negociador del Gaula durante el caso registrado en un almacén Éxito de Cartagena. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

De acuerdo con la oficial, “buscaban llevarse cuatro víctimas para garantizar que nadie los fuera a seguir y no les hicieran daño”.

La comunicación con los secuestradores era constante, con intervalos de cinco a 20 minutos de pausa. Aunque al principio la conversación se dio en términos amables, la capitán reportó que después del mediodía el diálogo se puso tenso.

Comenzaron a llegar mensajes amenazantes. Al ver que no llegaban sus pretensiones, los diálogos comenzaron a escalar el nivel de la agresividad.

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“No hay más conversación”, “¿cuál es la demora?”, “¿dónde está la plata?”, “se les acabó el tiempo”, “quieren muertos, pues muertos vamos a enviar” fueron algunos de los agresivos mensajes de los secuestradores, en los chats que conoció SEMANA.

Por su parte, las negociaciones del Gaula buscaban persuadirlos y, por medio del diálogo, comprar tiempo para que las unidades tácticas diseñaran el plan para el rescate de las más de 70 personas entre clientes y trabajadores.

Así se comunicaron los responsables del secuestro masivo con los negociadores de la Policía en Cartagena. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

“Por favor, dígame al menos cómo están las personas”, “no agraven más la situación”, “no dejen que a ninguna de las personas que están dentro les pase algo, por favor”, “nos preocupa la salud de todos”, “quiero hablar personalmente, así sea por la ventana del pasillo”, eran los mensajes que, por su parte, enviaban los negociadores del Gaula de la Policía.

“Esta situación cambia porque nos dieron las dos de la tarde como tiempo límite para entregar el dinero; como no se cumple con las pretensiones, los secuestradores comienzan a amenazar con que se acabarían los actos de bondad como la liberación de secuestrados”, explicó la capitán en el informe en poder de SEMANA.

El contenido de los chats que recibió el equipo negociador del Gaula durante el secuestro en Cartagena. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Hacia las cuatro de la tarde, los secuestradores comenzaron a advertir a la Policía que “estaban jugando sucio” y que habría consecuencias por la demora en la entrega del dinero y de los vehículos blindados. “Nosotros comenzamos a tener ya preocupación y estrés por el cambio en el tono de las palabras porque podría pasar cualquier cosa”, reveló la capitán.

La compleja situación se resolvió con la llegada al sitio del director de la Policía, el general Alejandro Barrera; el subdirector, el general Norberto Mujica, y dos generales de operaciones especiales, Ricardo Alarcón y Óscar Rico, que antecedieron la llegada del presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Mora, que dieron vía libre al rescate, tras un proceso de desgaste de los secuestradores, logrado por los negociadores.