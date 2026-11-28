El presidente Abelardo De La Espriella anunció este sábado, 28 de noviembre, la expulsión del territorio nacional de 14 ciudadanos extranjeros que acumulaban múltiples sanciones por alterar el orden público en el departamento de Santander.

¿Cómo funciona el proceso de migración en un aeropuerto internacional? Detalles que debe tener en cuenta

El pronunciamiento del mandatario, difundido a través de su cuenta en la red social X, destaca el despliegue de controles migratorios conjuntos en diversos municipio en el departamento.

Las acciones de verificación se desarrollaron en los municipios de Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José, gracias a un esfuerzo conjunto entre Migración Colombia y la Policía Nacional.

En total, los expulsados acumulaban 278 medidas correctivas por conductas como porte de armas blancas, microtráfico, riñas y faltas a la autoridad.

Los ciudadanos fueron conducidos al puente internacional Atanasio Girardot, para ser entregados a las autoridades migratorias de Venezuela. Las inspecciones previas en las provincias Comunera y Guanentá abarcaron a 43 extranjeros, evidenciando alta reincidencia en un pequeño grupo de infractores.

“Colombia es una nación de puertas abiertas para quienes llegan a trabajar, aportar y respetar nuestras leyes, pero no vamos a tolerar que nadie venga a alterar el orden ni a poner en riesgo la tranquilidad de nuestros compatriotas”, señaló el presidente de la República.

El presidente De La Espriella recientemente había dado instrucciones de la estrategia que está definiendo su Gobierno sobre el manejo de las políticas migratorias para el país.

Expulsan del país a más de 80 extranjeros: Abelardo De La Espriella lanzó advertencia

“He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio”, confirmó hace menos de un mes el jefe de Estado.

en esa ocasión fue enfático en afirmar que “nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación. Pero a quienes pretendan utilizar nuestro territorio para delinquir les advierto: ¡EN LA ERA DEL TIGRE, COLOMBIA NO ES REFUGIO DE CRIMINALES! Aquí se respeta la ley, se ejerce la autoridad y se protege a los colombianos”.

Migración Colombia anunció esta semana un nuevo procedimiento de expulsión del país contra 83 extranjeros que acumulaban cerca de 4.000 medidas correctivas en el departamento de Nariño.

Entre los expulsados se encuentran tres ecuatorianos que registraban 153 medidas correctivas, uno de ellos capturado en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes, y 80 venezolanos trasladados hasta la frontera en Norte de Santander.