El pueblo de Boyacá, donde el cuchuco y los envueltos son una delicia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

El departamento de Boyacá es uno de los departamentos más atractivos de Colombia para hacer turismo.

Su ubicación lo convierte en una excelente opción para escaparse desde Bogotá, ya sea durante un fin de semana, un puente festivo o unas vacaciones más largas.

Uno de sus 123 municipios es Rondón, ubicado a 55 kilómetros de Tunja, aproximadamente a una hora y 45 minutos de distancia en vehículo.

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el nombre de la población se da en homenaje al coronel Juan José Rondón, héroe de la batalla del Pantano de Vargas en 1819. “Anteriormente, el territorio era una vereda llamada La Galera, perteneciente al municipio de Zetaquira, a la que se le dio, en 1904, el nombre de San Rafael, hasta que optó por su nombre actual”, señala la publicación.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de prócer venezolano, un lugar de paisajes montañosos y riqueza natural

Y agrega: “El municipio de Rondón es conocido como la ‘ciudad de los canelos’, un lugar rodeado de numerosos árboles frondosos que, en época de florescencia, le dan al paisaje un aspecto exuberante”.

Economía

La agricultura y la ganadería son las principales actividades productivas del municipio, destacándose cultivos como el lulo, la caña de azúcar, el café, el plátano, la naranja, la yuca, la arracacha, el fríjol, la arveja, el aguacate, la guayaba, la chirimoya, la guanábana, la papa, el maíz, la arveja, los nabos, entre otros.

Rondón, en Boyacá, cuenta con varios atractivos para conocer. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Uno de los principales atractivos naturales de Rondón es el Salto del Tequendamita, una caída de agua de aproximadamente 20 metros de altura y que se ubica en la quebrada La Potrerana, a pocos kilómetros de la cabecera municipal.

Otros lugares también imperdibles son los altos Tambor, El Tabor, San Miguel y de La Cruz, desde donde se pueden apreciar los bellos paisajes de la región.

El rincón de Boyacá que pocos conocen: aquí las costillas de cordero son una delicia y la naturaleza invita a desconectarse

Las llamadas Aguas Calientes son, igualmente, relevantes. “Este es un escenario bañado de aguas termales, ubicadas en la vereda de Junín. Otro atractivo es el sendero cafetero que se encuentra en las veredas de Centro Rural y Bolívar.

Gastronomía y cultura

En materia gastronómica, los principales platos son los envueltos, las arepas, el cuchuco, la zarapa de mazorca, el sancocho, los tamales, los plátanos con relleno, entre otros.

En relación con las festividades, una de las principales es la celebración de la Semana Santa con actores en vivo.

También se destacan la celebración del cumpleaños del municipio, el 24 de octubre; el Aguinaldo Rondonense, del 16 al 24 de diciembre, y las Ferias y Fiestas, que se realizan el 31 de diciembre y el 1 de enero.