La Navidad tendrá un atractivo poco convencional en el suroccidente de Bogotá.

Desde el primero de diciembre, la parroquia San Cayetano abrirá sus puertas a una experiencia que reunirá cinco maravillas del mundo hechas en hielo y un nacimiento elaborado con 3,5 toneladas de chocolate.

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Una Navidad entre esculturas de hielo y chocolate

La exposición tendrá como protagonistas siete maravillas elaboradas en hielo y un pesebre de chocolate.

La combinación de estos dos materiales es el elemento que diferencia esta propuesta de las tradicionales exhibiciones navideñas que se instalan cada año en la capital.

En lugar de recurrir a las figuras convencionales de los pesebres, la propuesta incorpora el chocolate como material para representar esta escena religiosa, mientras que las siete maravillas de hielo aportarán el componente artístico de la exhibición.

La iniciativa tendrá lugar en la parroquia San Cayetano, ubicada en la localidad de Kennedy, un templo que ya había llamado la atención durante la Navidad anterior por una experiencia relacionada con las esculturas de hielo.

Un pesebre hecho completamente de chocolate hacen parte de la propuesta para esta Navidad en Bogotá. Foto: Captura de pantalla video CityTV

Para 2026, el anuncio de las siete maravillas de hielo y el pesebre de chocolate vuelve a poner a la parroquia en el radar de las actividades decembrinas de Bogotá.

En total, serán cinco toneladas de hielo las que se transformarán en representaciones de siete maravillas del mundo, mientras que el chocolate dará forma al nacimiento de Jesús.

Además, la exhibición también incluirá un pesebre elaborado completamente en chocolate, para el que se utilizarán 3,5 toneladas de este producto.

El párroco de San Cayetano explicó que los visitantes encontrarán un recorrido inmersivo que comenzará en el jardín de la Virgen Desatadora de Nudos.

Allí podrán participar en una actividad simbólica para entregar sus preocupaciones, conocidas como los ‘nudos del alma’.

Siete maravillas del mundo elaboradas en hielo. Foto: Captura de pantalla video CityTV

¿Cuándo se podrá visitar la exposición?

La muestra estará disponible entre el 1 y el 28 de diciembre de 2026 en la parroquia San Cayetano, en Kennedy.

La exhibición se suma a las alternativas que tendrán los bogotanos durante una de las temporadas de mayor movimiento en la ciudad, cuando las familias buscan espacios para compartir, recorrer los alumbrados y conocer diferentes propuestas relacionadas con la Navidad.

La combinación de hielo y chocolate plantea una manera distinta de representar elementos tradicionales de esta celebración.

El suroccidente de la capital se convertirá en uno de los escenarios que despertará curiosidad durante diciembre.