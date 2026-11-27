A pocos días de que llegue diciembre e inicie de forma definitiva la temporada navideña, se dan a conocer nuevos detalles de lo que serán los recorridos de las Caravanas de Coca-Coca, llevando sus tradicionales luces, música y ambiente festivo.
Con el lema “Esta Navidad, regalémonos estar juntos”, en esta oportunidad se busca destacar la importancia de compartir tiempo y crear recuerdos con las personas queridas.
La inauguración será este sábado 28 de noviembre en Bogotá, con un evento de apertura en el CESAP Agentes y Patrulleros y con ella se dará inicio a los tradicionales recorridos, que a partir del 29 de noviembre llevarán el ambiente festivo a diferentes ciudades del país.
Una de las particularidades es que este año las caravanas también llegarán a diferentes municipios del Eje Cafetero, donde tanto residentes como visitantes podrán disfrutar de sus recorridos.
Coca-Cola informó que en algunas localidades se realizarán eventos especiales que incluirán espectáculos navideños, música y espacios para disfrutar en familia.
Estos son los trayectos y las fechas programadas:
· 28 de noviembre: La Calera, Cundinamarca
· 30 de noviembre: Bogotá a La Dorada
· 1 de diciembre: La Dorada a Chinchiná
· 2 de diciembre: Chinchiná a Villamaría
· 3 de diciembre: Villamaría, Manizales y Anserma
· 4 de diciembre: Anserma, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas
· 5 de diciembre : Dosquebradas
· 6 de diciembre: Dosquebradas, Pereira y Salento
· 7 de diciembre: Salento a Circasia
· 8 de diciembre: Circasia, Armenia y Montenegro
· 9 de diciembre: Montenegro, Quimbaya y Cartago
· 10 de diciembre: Cartago, La Victoria y Buga
· 11 de diciembre: Buga a Cali
· 13 de diciembre: Cali
· 14 de diciembre: Cali a Buenaventura
· 15 de diciembre: Buenaventura a La Virginia
· 20 de diciembre: Tocaima
Recorrido en las ciudades principales
Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali serán las cuatro ciudades principales por donde la Caravana de Coca- Cola realizará sus recorridos. Estas son las fechas y las rutas.
Bogotá (29 de noviembre): El recorrido comenzará en el Centro Comercial El Tunal, ubicado en el sur de la capital, y se extenderá por cerca de 18 kilómetros hasta llegar al sector de la avenida Boyacá con calle 185, en el norte de la ciudad. Se estima que la Caravana tendrá una duración de tres horas.
Barranquilla (4 de diciembre): La ruta tendrá como punto de partida el puente de la Cordialidad con avenida Circunvalar. Desde allí, avanzará por la avenida Cordialidad y la Vía 40 hasta llegar al Gran Malecón. En total, serán aproximadamente 14 kilómetros de recorrido, que tomarán cerca de dos horas.
Medellín (9 de diciembre): La Caravana saldrá del sector del Éxito Viva Envigado y continuará por la avenida Las Vegas, Aguacatala y avenida El Poblado. Posteriormente, seguirá por la avenida Ciudad de Oro hasta concluir en el sector de San Diego. El trayecto abarcará unos 16 kilómetros y tendrá una duración aproximada de tres horas.
Cali (13 de diciembre): El desfile navideño pasará por algunas de las principales vías y zonas representativas de la capital vallecaucana. Entre los puntos contemplados en la ruta se encuentran la calle Quinta, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza.