Boyacá se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia durante la temporada navideña gracias a sus tradicionales alumbrados, festivales de luces y celebraciones que llenan de color sus municipios.

Este es el primer destino de Boyacá en encender la Navidad: tendrá más de un millón de luces LED y 500 figuras decorativas

Lugares como Villa de Leyva, Corrales, Nobsa, Puente de Boyacá y Tibasosa atraen a viajeros con sus calles coloniales iluminadas, pesebres, figuras monumentales, faroles y espectáculos culturales.

Precisamente, Tibasosa es uno de esos pueblos que más llaman la atención de los turistas. Conocido como el ‘Jardín de Boyacá’, este destino destaca por su estilo colonial con calles empedradas y adoquinadas, balcones coloridos y casas con fachadas blancas.

En Navidad se llena de colorido, gracias al talento y la unión de sus habitantes. Según la Alcaldía, allí la magia de esta época decembrina se refleja en cada bombillo, adorno y rincón iluminado, los cuales llevan consigo una historia.

Tibasosa es uno de los destinos más coloridos de Boyacá en el mes de diciembre. Foto: Facebook Alcaldía de Tibasosa/API.

Al caer la noche, el parque principal y las calles del municipio se llenan de luz y color, mientras el pesebre y las decoraciones navideñas crean una atmósfera especial que atrae a miles de viajeros.

Atractivos de Tibasosa

Este municipio boyacense destaca por sus construcciones coloniales, calles adornadas con geranios y fachadas engalanadas con buganvillas.

Dentro de sus sitios de interés se encuentran el Páramo de Guática, desde donde se aprecian panorámicas de Paipa, Nobsa y Sogamoso, y el Museo de Arte Religioso, reconocido como Monumento Nacional y ubicado en una de las casonas coloniales a orillas del río Chicamocha. Un recorrido por las calles del pueblo para observar la arquitectura y el colorido de las casas y edificaciones es un plan obligado.

El Puente de Boyacá ya tiene fecha para encender su alumbrado navideño: este será el artista invitado

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), su territorio está marcado por la presencia de los ríos Chicamocha y Chiquito, cuyos alrededores forman un paisaje de valles y zonas de páramo que albergan una importante riqueza natural y diversidad de especies.

Este pueblo boyacense no debe faltar en un recorrido por los alumbrados de Boyacá. Foto: Getty Images

A lo largo del año, Tibasosa mantiene vivas sus tradiciones a través de fiestas populares, alboradas y encuentros musicales, celebraciones en las que se manifiestan la alegría, la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

La tierra de la feijoa

Este territorio, ubicado a solo una hora de Tunja, tiene una economía diversa, en la que las actividades agrícolas, ganaderas, mineras y la industria de alimentos son protagonistas.

Vuelve el tren navideño de Boyacá: fechas, precios y horarios para disfrutar de los alumbrados

Uno de sus mayores símbolos es la feijoa, fruta que llegó a la población en 1935 y que, desde entonces, se ha convertido en un referente de su identidad y tradición productiva. A partir de este fruto se preparan jugos, cremas, vinos, helados, tortas y dulces, productos que han logrado posicionarse en el mercado nacional y que hacen parte de la oferta para los viajeros.