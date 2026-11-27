La reciente final de la Copa Sudamericana, disputada en Barranquilla, dejó en evidencia el impacto que pueden tener los grandes encuentros del fútbol continental en la actividad turística de una ciudad.

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El evento, que enfrentó a Atlético Mineiro y Boca Juniors, dejó una gran ocupación y un gran impacto económico. Este fin de semana, la atención se traslada a Montevideo, Uruguay, que se alista para recibir la final de la Copa Libertadores y una importante afluencia de viajeros.

Los operadores turísticos esperan la llegada de entre 50.000 y 60.000 visitantes para ver el duelo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, este sábado 28 de noviembre, en el emblemático Estadio Centenario.

La Cámara Uruguaya de Turismo confirma que en Montevideo, las reservas de los hoteles se acercan al 100% y no es para menos pues, además del fútbol, los viajeros tienen mucho por conocer en ‘La Tacita del Plata’, como se le conoce a esta capital.

Montevideo es considerada una de las ciudades más lindas de Suramérica. Foto: Getty Images

Los encantos de Montevideo

Montevideo, a orillas del Río de la Plata, es un destino reconocido por reunir atractivos históricos, culturales, arquitectónicos y naturales. Su oferta permite combinar recorridos por barrios tradicionales, visitas a monumentos y museos, experiencias gastronómicas y actividades al aire libre.

Entre sus mayores atractivos está la Rambla de Montevideo, un paseo costero de aproximadamente 30 kilómetros que bordea playas, parques, restaurantes y espacios recreativos, desde donde se pueden apreciar los paisajes del Río de la Plata, según el portal oficial Intendencia de Montevideo.

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También sobresale la Ciudad Vieja es uno de los sectores más representativos de Montevideo y una parada obligada para quienes desean conocer su historia e identidad. Sus calles conservan parte de la arquitectura de otras épocas y reúnen construcciones patrimoniales, plazas, museos, galerías de arte, restaurantes y cafés tradicionales que invitan a recorrerla a pie.

Un atractivo más es el Teatro Solís, inaugurado en 1856 y considerado uno de los principales referentes culturales de Uruguay, que ofrece visitas guiadas para conocer su historia, arquitectura y salas. A este recorrido se suman la Puerta de la Ciudadela, vestigio de las antiguas fortificaciones coloniales, y el Mercado del Puerto, un tradicional punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía local, especialmente de las carnes preparadas a la parrilla.

Mausoleo de Artigas y Palacio Salvo, en Montevideo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Así mismo, la capital uruguaya se distingue por su riqueza cultural. El tango y el candombe, dos expresiones profundamente ligadas a su identidad, fueron reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco. Además, desde 2015 forma parte de la Red de Ciudades Creativas de esta organización, en la categoría de Literatura.

A esto se suma su gastronomía, en la que destacan el tradicional asado, el chivito, el dulce de leche y los vinos de la cepa tannat. De igual forma, la ciudad ofrece playas urbanas como Pocitos, Buceo y Carrasco, mercados tradicionales, bodegas turísticas y una variada programación cultural durante el año.

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Estas características la convierten en un destino que va mucho más allá del fútbol y que ofrece diferentes experiencias a quienes la visitan, por lo que los viajeros podrán sacar mucho provecho de sus encantos.