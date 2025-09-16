Uruguay es un país que se encuentra en el océano Atlántico. Es vecino de Argentina y Brasil y, a diferencia de estos dos, es un país tranquilo, con buena calidad de vida, lo que lo convierte en un destino ideal para visitar en vacaciones.

Los lugares emblemáticos de esta nación se encuentran sobre el litoral. Para recorrer esta región se puede hacer una ruta turística de una semana o de unos 15 días, si se añaden extensiones al interior y el extremo norte de la costa atlántica.

Montevideo

De acuerdo al portal web Indiautentica, especializado en turismo, el primer lugar recomendado para visitar es Montevideo. En la capital de este hermoso país los turistas encontrarán un barrio histórico ideal para pasear. Entre los sitios más destacados está el Mercado del Puerto y la plaza Independencia que conecta el barrio viejo con la ciudad nueva.

A la Semana Santa en Uruguay se le conoce como Semana de Turismo. | Foto: Getty Images

Estas son algunas actividades que se pueden realizar

Asistir a una milonga para disfrutar del tango. También se puede optar por una cena con show de El Milongón.

Otra actividad recomendada es visitar la playa de Pocitos, uno de los barrios más elegantes de Montevideo.

Recorrer el barrio del Prado y su rosaleda, uno de los mejores y más grandes parques de la ciudad.

Punta del Este

Este es uno de los destinos que debe visitar si está pensando en viajar a Uruguay. Esta ciudad se extiende en un cabo que separa la Playa Mansa en el Río de la Plata de la Playa Brava.

Punta es conocida por su elegancia, llena de restaurantes y bares para tomar una copa al atardecer y diversos clubes para salir en la noche para disfrutar de una buena fiesta.

Pero no todo es fiesta, hacia el norte está José Ignacio, un pueblo con galerías de arte y un ambiente bohemio y hacia el oeste se encuentra Chihuahua, la playa nudista de Uruguay.

Uno de los principales atractivos turísticos de Punta del Este es Casa Pueblo, un centro cultural diseñado por Carlos Páez Vilaro.

Punta del Este, ciudad turística en Uruguay | Foto: Getty Images

Colonia del Sacramento

La última recomendación por el portal citado anteriormente es Colonia del Sacramento, una villa muy tranquila llena de rincones pintorescos y declarada Patrimonio de la Humanidad.