Suscribirse

Turismo

3 lugares interesantes y maravillosos para conocer en un viaje por Uruguay

Para recorrer esta región se puede hacer una ruta turística de una semana.

Redacción El País
17 de septiembre de 2025, 3:18 a. m.
Gente disfrutando de la playa al atardecer, Piriápolis, Uruguay
3 lugares interesantes y maravillosos para conocer en un viaje por Uruguay. | Foto: Getty Images

Uruguay es un país que se encuentra en el océano Atlántico. Es vecino de Argentina y Brasil y, a diferencia de estos dos, es un país tranquilo, con buena calidad de vida, lo que lo convierte en un destino ideal para visitar en vacaciones.

Los lugares emblemáticos de esta nación se encuentran sobre el litoral. Para recorrer esta región se puede hacer una ruta turística de una semana o de unos 15 días, si se añaden extensiones al interior y el extremo norte de la costa atlántica.

Montevideo

De acuerdo al portal web Indiautentica, especializado en turismo, el primer lugar recomendado para visitar es Montevideo. En la capital de este hermoso país los turistas encontrarán un barrio histórico ideal para pasear. Entre los sitios más destacados está el Mercado del Puerto y la plaza Independencia que conecta el barrio viejo con la ciudad nueva.

Vista del horizonte de Montevideo y la playa de Pocitos en verano, Montevideo, Uruguay
A la Semana Santa en Uruguay se le conoce como Semana de Turismo. | Foto: Getty Images

Estas son algunas actividades que se pueden realizar

  • Asistir a una milonga para disfrutar del tango. También se puede optar por una cena con show de El Milongón.
  • Otra actividad recomendada es visitar la playa de Pocitos, uno de los barrios más elegantes de Montevideo.
  • Recorrer el barrio del Prado y su rosaleda, uno de los mejores y más grandes parques de la ciudad.

Punta del Este

Este es uno de los destinos que debe visitar si está pensando en viajar a Uruguay. Esta ciudad se extiende en un cabo que separa la Playa Mansa en el Río de la Plata de la Playa Brava.

Contexto: Temporada baja: Estos son los destinos más buscados por los colombianos para viajar en esta época

Punta es conocida por su elegancia, llena de restaurantes y bares para tomar una copa al atardecer y diversos clubes para salir en la noche para disfrutar de una buena fiesta.

Pero no todo es fiesta, hacia el norte está José Ignacio, un pueblo con galerías de arte y un ambiente bohemio y hacia el oeste se encuentra Chihuahua, la playa nudista de Uruguay.

Uno de los principales atractivos turísticos de Punta del Este es Casa Pueblo, un centro cultural diseñado por Carlos Páez Vilaro.

Punta del Este, ciudad turística en Uruguay
Punta del Este, ciudad turística en Uruguay | Foto: Getty Images

Colonia del Sacramento

La última recomendación por el portal citado anteriormente es Colonia del Sacramento, una villa muy tranquila llena de rincones pintorescos y declarada Patrimonio de la Humanidad.

En este lugar se conjuga la herencia portuguesa y española, además, este es el puerto más antiguo del país. En las calles se pueden encontrar muchos carros antiguos, casas históricas y grandes paisajes adornados con hermosas flores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte accidente en el Desafío Siglo XXI: Juan, integrante de Omega, sufrió preocupante lesión

2. “Sinceramente me pareció asqueroso”: Vicky Dávila por polémica declaración de Gustavo Petro sobre las mujeres

3. Envigado eliminó a Millonarios y se clasificó a cuartos de final de la Copa BetPlay: tremendo ‘mazazo’

4. Fotos: proyectan imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor

5. Carlos Vargas, de ‘La Red’, reveló si tuvo un romance con alguno de sus compañeros de programa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Uruguayturismoviajar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.