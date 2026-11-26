Como cada año, el Cerro de Monserrate se prepara para recibir la Navidad con un alumbrado especial. En el 2027 se buscó inspiración en los paisajes de la cordillera de los Andes y distintos escenarios naturales de Suramérica.

La propuesta, que estará disponible desde el viernes 27 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027 e incluirá representaciones de glaciares, desiertos, volcanes, montañas y especies de fauna y flora de la región.

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Bajo el lema ‘Cordillera de los Andes, la maravilla que nos une’, la instalación busca destacar la diversidad natural y cultural del continente a través de un recorrido de luces que se distribuirá en diferentes puntos del cerro.

El lanzamiento se realizará el 27 de noviembre a partir de las 5:30 p. m., con una presentación de la Filarmónica de Bogotá y el espectáculo ‘Navidad por los Andes’.

“La Navidad Andina es un viaje visual donde se representa la biodiversidad de fauna, flora y paisajes latinoamericanos que convergen en Monserrate, un punto de encuentro espiritual y cultural de Colombia”, destacó Héctor Acuña, gerente general del Teleférico Monserrate.

Así se celebra Navidad en la ciudad de Bogotá. Foto: Getty Images

Las figuras de este año evocan los vitrales clásicos y fueron fabricadas mediante impresión 3D con PET-G, material obtenido de botellas plásticas recicladas. Según la organización, en la elaboración se reutilizaron más de 55.000 botellas, que se complementan con iluminación LED.

La experiencia comenzará en la Casona, donde se encuentran las taquillas y el jardín de la cruz, con una instalación de luces que resaltará elementos de la geografía andina.

En el ascenso por el funicular, los visitantes encontrarán iluminación policromática en el túnel y en la cima habrá un mural andino y un árbol de 12 metros que se sincronizará con música navideña y el castillo.

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La estación del teleférico también tendrá una ambientación inspirada en Machu Picchu. A lo largo del Viacrucis se representarán lugares como la Montaña de los Siete Colores, en Perú; el Salar de Uyuni, en Bolivia; el volcán Cotopaxi, en Ecuador, y el Parque Nacional Natural Los Nevados, en Colombia.

El recorrido continuará con las Torres del Paine, en Chile; el glaciar Perito Moreno, en Argentina, y el desierto de Atacama, también en territorio chileno. Cerca del santuario se instalará un pesebre giratorio de siete metros, acompañado de proyecciones y un arco monumental inspirado en el cóndor de los Andes.

Vista frontal a media altura de una joven turista disfrutando de las vistas del cerro de Monserrate en Bogotá, Colombia Foto: Getty Images

Fechas, horarios y tarifas

El alumbrado estará disponible todos los días, entre las 5:30 p. m. y las 11:59 p. m. Además, habrá espectáculos de danza, comparsas navideñas y personajes luminosos en fechas específicas de diciembre y enero.

El ingreso en funicular o teleférico tendrá una tarifa nocturna de $35.000, ida y regreso, después de las 5:30 p. m. Los tiquetes podrán adquirirse hasta las 10:00 p. m. de lunes a sábado y hasta las 8:00 p. m. domingos y festivos.

El 24 y 31 de diciembre no habrá alumbrado navideño y las taquillas cerrarán a las 3:00 p. m. La programación se extenderá hasta el lunes 11 de enero de 2027.