En Duitama, uno de los municipios más grandes del departamento de Boyacá, que registra 13 instituciones educativas públicas, seis rurales y siete urbanas, aparece el rector Hermes Yamil Cárdenas Ramírez, quien por estos días es mencionado en esa región boyacense debido a las denuncias penales de un abogado que lo acusa de dos presuntas irregularidades.

La investigación también tendría a la Secretaría de Educación de la jurisdicción de por medio, además de una docente.

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Todo habría sucedido en el Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, en la vereda La Trinidad, donde hay una tienda escolar y personal humano que estaba a cargo de varias funciones, presuntamente sin un contrato laboral firmado, es decir, sin seguridad social, prestaciones, primas, cesantías, salud ni ARL.

Ante esto, el abogado José Luis Valenzuela levantó los documentos y denunció ante la Fiscalía General de la Nación. Además, puso en conocimiento a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, advirtió a la Alcaldía Municipal de Duitama y sus órganos de control disciplinario internos sobre este caso. A pesar de las pruebas y de que se ha hecho eco del caso en medios locales, el rector sigue en sus funciones.

La indebida contratación de los trabajadores (sin contratos firmados) y el presunto desvío de recursos son los dos asuntos que catapultaron el proceso judicial. El abogado acusa movimientos en cuentas personales y entrega de efectivos a particulares (en este caso, la docente encargada), con pruebas en mano de los demandantes.

Vale resaltar que los dineros que bajen por el Sistema General de Participaciones para la educación o cualquier rubro que se genere con ocasión del colegio deben ir a un fondo especial, por ser recursos públicos. En este caso, no se ha comprobado que tengan esa ruta.

El abogado José Luis Valenzuela acusó penalmente al rector Yamil Cárdenas. Foto: Abogado José Luis Valenzuela

El abogado José Luis Valenzuela es el apoderado de dos padres de familia, quienes son representantes ante el Consejo Directivo de la institución boyacense. Asimismo, el jurista es el representante judicial del coordinador del colegio José Miguel Silva Plazas.

El rector dio su versión

Según el mismo rector Yamil Cárdenas, en un video en sus redes sociales, en la tienda escolar se llegó a un acuerdo tripartito entre miembros de la institución, estudiantes, docentes y una profesora, que quedó a cargo de esa iniciativa denominada “Tienda saludable”. Incluso, en el material multimedia, el superior del colegio presume que este proceso se entablaría para ganar votos en una campaña política.

“Rechazo los señalamientos de que nos estamos enriqueciendo con ella (tienda escolar). En una reunión del Consejo Directivo 2024, se determinó que funcionaría como un proyecto pedagógico tripartido entre estudiantes, colegios y miembros de la comunidad educativa. Este proyecto está coordinado por la docente del área técnica, con la debida autorización y bajo las orientaciones de la guía 39 del Ministerio de Educación Nacional”, dijo el rector en su intervención.

Referente a la persona de la tienda saludable, que presuntamente no tendría la contratación adecuada, dijo: “No tengo ningún vínculo con ella ni participación en los hechos mencionados; la docente de apoyo atendió a esa persona, quien manifestó que nunca ha hablado conmigo”.

Se espera respuesta en los procesos judiciales

El caso toma relevancia porque serían recursos públicos que le pertenecen a la institución educativa y principalmente a estudiantes que utilizan esa tienda escolar en sus horarios de estudio.

“Las pruebas que recaudé y puse en conocimiento de las autoridades y ciudadanía son tan contundentes que ya soportaron una acción constitucional que interpusiera la profesora Lina María Alvarado Torres en contra mía, donde el juzgado segundo penal municipal de Duitama decidió en primera instancia no darle la razón a la profesora a la que se le entregaron dineros en efectivo y otros dineros se le consignaron a su Nequi personal, producto de las ventas diarias de la cafetería del colegio José Miguel Silva Plazas”, dijo el abogado José Luis Valenzuela a SEMANA.

Las transferencias a cuentas personales y entrega de efectivos a solo una persona encargada llevarían al rector como principal responsable o partícipe en el presunto desvío de recursos públicos. La Fiscalía y demás entidades se encargarán de dictar sentencia.

Por otra parte, la comunidad en Boyacá y Duitama está a la espera de las respuestas judiciales y las consecuencias que podría tener el rector involucrado.