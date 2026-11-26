Todos los días, los niños tienen nuevas ideas; pero luego las clases terminan y dejan sus proyectos en una parte de su cuarto, como si fuera el jardín de los recuerdos. Nadie pregunta si lo que se imaginaron sirvió para algo. Para Lina María Ramírez, cofundadora y headmaster de Genuine School, ahí está la oportunidad: hay demasiado mundo ocurriendo afuera del colegio y eso se está desaprovechando.

Los grandes pensamientos no deben subestimarse. En 2024 se crearon en Colombia 297.475 empresas, según Confecámaras, pero solo una de cada tres llega a cumplir cinco años. Además, el 72 % de los jóvenes cree que emprender es complicado, según la Red Colombiana de Emprendimiento (Recon).

Lina María Ramírez no habla de formar emprendedores en serie, sino de que los niños y jóvenes aprendan a ver un problema, intenten resolverlo y no se rindan ante el primer «¡no!». Con esa mirada lidera GDreams, el programa de aceleración de emprendimiento juvenil y familiar de Genuine School, que, a través de mentorías, talleres y un Demo Day acompaña a los estudiantes y a sus familias en el proceso de convertir sus ideas en proyectos reales. Desde esa experiencia, Ramírez propone ocho hábitos que las familias pueden empezar a practicar en casa, sin morir en el intento.

Los 8 consejos

1. Pregúntele qué arreglaría

Ramírez lo tiene claro: “Un colegio no forma espíritu emprendedor enseñando una materia de emprendimiento. Lo forma cuando un estudiante aprende a mirar el mundo y encontrar oportunidades”. En la casa eso empieza con una pregunta en la comida o en el carro: ¿qué te molesta del colegio, del barrio, del bus? ¿Cómo lo arreglarías? La respuesta casi nunca es una idea de negocio. Y no importa.

2. Empezar de lo que ya le gusta

El niño que dibuja todo el día o la niña que desarma cuanto aparato encuentra ya tienen material para empezar. Según Ramírez, un proyecto arranca cuando el estudiante identifica un problema y “conecta lo que sabe con sus habilidades”. Mejor empezar por ahí que por un curso que él no pidió.

3. Que no lo haga solo

Para Ramírez, el estudiante emprendedor es el que “reúne a otros, prueba una idea y se atreve a llevarla más lejos”. Puede ser un primo que ayuda con las cuentas o una amiga que sabe editar videos. Ponerse de acuerdo, repartir tareas y discutir sin pelear; también se aprende así.

4. Déjelo equivocarse con algo pequeño

Antes de comprar materiales o abrir una cuenta en redes, que haga una versión rápida con lo que haya en la casa y se la muestre a alguien que no sea de la familia. En G-Dreams los estudiantes hacen algo parecido: salen a entrevistar a usuarios reales antes de enamorarse de su idea. Así descubren a tiempo si el problema que quieren resolver de verdad existe.

5. Cuando algo falle, no lo rescate de inmediato

Cuando un cliente dice que no o una idea no funciona, muchos papás sienten la tentación de resolverlo por sus hijos o de restarle importancia con un “tranquilo, no pasa nada”. Pero ayuda más preguntarles qué aprendieron y qué harían diferente la próxima vez. En G-Dreams, ese acompañamiento es compartido entre el Mission Coach, los mentores y la familia, y parte de una convicción: cambiar de rumbo no es fracasar.

6. Preséntale gente que haga cosas

La tía que montó una panadería o el vecino que tiene un taller. Media hora de conversación con alguien así le enseña cosas que no salen en un libro. “Queremos ayudarlos a salir del aula, conectarse con mentores, empresas y oportunidades reales”, dice Ramírez. “Estoy segura de que hay muchísimo talento dentro de los colegios. El reto es abrirles una puerta al mundo”.

7. No deje que el proyecto se quede en la caja

Volvamos a apoyar. Si la idea tenía algo, ayúdele a mostrarla a más gente, mejorarla o probarla en serio. Ramírez quiere que “los proyectos de los estudiantes no terminen en una nota, o en una exposición”. Los estudiantes terminan presentando ante empresarios e inversionistas en un Demo Day.

8. Celebre la iniciativa, no solo el resultado

“No significa que todos tengan que crear una empresa”, aclara Ramírez. “Significa formar jóvenes con iniciativa, criterio y capacidad para hacer que las cosas sucedan”. El niño que organizó la rifa del curso o que convenció al rector de cambiar algo ya va por ese camino.