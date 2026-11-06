Más de 84 mil colombianos viajaron al exterior por estudios entre enero y septiembre de 2026

Los viajes por motivos académicos continúan formando parte de la movilidad internacional de los colombianos. Según cifras de Migración Colombia, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 84.177 salidas de colombianos al exterior por estudios, lo que representó un crecimiento del 0,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

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Estados Unidos y España se mantuvieron como los principales destinos de estos viajeros, con 19.441 y 14.592 salidas, respectivamente, concentrando el 40,4 % del total. A estos países se sumó Panamá, que registró un crecimiento del 49,6 %, al pasar de 5.548 salidas en 2025 a 8.299 en 2026, consolidándose como el tercer destino más representativo y alcanzando, junto con los dos primeros, una participación aproximada del 50,3 %.

Por su parte, Chile presentó un incremento del 26,6 % y Brasil del 11,1 %, evidenciando un mayor dinamismo de algunos destinos latinoamericanos dentro de los viajes por motivos académicos. En contraste, otros mercados registraron disminuciones. Canadá presentó una reducción del 12,7 %, seguido de México, con una caída del 11,4 %, y España, con una variación negativa del 3,4 %.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato. Foto: ANATO

En cuanto al perfil de los viajeros, el análisis evidenció que el 79,4 % de las salidas por estudios correspondió a colombianos entre los 18 y 39 años, siendo el segmento de 18 a 29 años el de mayor participación, con el 55,2 % del total. Asimismo, las mujeres representaron el 52,8 % de estos movimientos.

“Los viajes por motivos académicos representan una oportunidad para fortalecer la especialización de las agencias de viajes en un segmento que requiere acompañamiento, orientación y soluciones adaptadas a las necesidades de cada viajero. Más allá del traslado internacional, este tipo de turismo involucra servicios de alojamiento, asistencia, conectividad y planificación de estadías que pueden generar nuevas oportunidades para las empresas del sector”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

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Colombia también tiene oportunidades para fortalecer la llegada de viajeros por estudios

Al analizar los movimientos internacionales hacia Colombia, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 8.553 entradas de extranjeros por motivos de estudios, una disminución del 7,3 % frente a las 9.222 registradas durante el mismo periodo de 2025.

Estados Unidos se posicionó como el principal país de procedencia, con 964 entradas y un crecimiento del 5 %, seguido de Francia, con 693 movimientos (+4,1 %). Por su parte, México registró 658 entradas, con una disminución del 7,5 %, mientras Ecuador alcanzó 654, equivalente a una caída del 8,7 %.

Estudiantes presentando las Pruebas Saber 11. Foto: Ministerio de Educación

Estas cifras permiten identificar diferencias en la dinámica de los movimientos internacionales por motivos académicos. Mientras las salidas de colombianos registraron un crecimiento moderado, las entradas de extranjeros presentaron una contracción, lo que plantea oportunidades para estudiar el potencial del país como destino de experiencias educativas internacionales.

“Colombia tiene la oportunidad de seguir posicionándose como un destino para quienes buscan complementar su formación académica con experiencias culturales, gastronómicas y turísticas. Desde ANATO consideramos importante promover una mayor articulación entre las instituciones educativas y el sector turístico, de manera que podamos desarrollar productos especializados, fortalecer la promoción internacional y generar nuevas oportunidades para las agencias de viajes”, agregó la dirigente gremial.

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Finalmente, ANATO destacó la importancia de continuar analizando las tendencias de los viajes por estudios, tanto de colombianos hacia el exterior como de extranjeros hacia el país, con el propósito de identificar oportunidades de diversificación de la oferta turística, ampliar la participación de las agencias de viajes y fortalecer la competitividad de Colombia en este segmento.