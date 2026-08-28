Los colombianos internacionalizan su educación superior cada vez más y la IA está jugando un papel clave en cómo se preparan

El mercado estudiantil colombiano busca alternativas académicas en múltiples geografías. Mientras Estados Unidos ha sido históricamente el destino predilecto y mantiene la demanda con un canal enfocado en pre y posgrado, países como Australia, España, Francia y Reino Unido han ganado tracción.

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Según el informe Open Doors, 10.213 estudiantes colombianos se matricularon en la educación superior estadounidense en el ciclo 2024/25 (+0,9 % interanual), posicionando a Colombia en el puesto 18 a nivel mundial. Destaca el incremento del 11,1 % en la matrícula de pregrado (3.924 estudiantes).

Pero, tras las políticas del gobierno de Donald Trump, mientras la matrícula de colombianos en EE. UU. sube, la reducción en la emisión de visados F-1 impulsa a los aspirantes a buscar alternativas.

Australia es una de ellas, con 25.813 estudiantes colombianos matriculados o iniciando estudios en 2025 (especialmente carreras técnicas o diplomados, para aprender o perfeccionar el idioma).

ETS es la empresa detrás del examen de clasificación de inglés TOEFL en Latinoamérica. Foto: ETS

Reino Unido también está en la lista, país que experimentó un crecimiento del 15,4 % en la matrícula de educación superior de estudiantes colombianos en el periodo 2024/25 (con foco en posgrados y maestrías de un año), el ritmo de incremento más alto entre los principales países de América Latina.

A la lista se suma Francia, que albergó a cerca de 3.750 estudiantes colombianos, consolidando a Colombia como su segundo mercado de origen en la región (destino académico y científico, con estudios de posgrado (maestrías y doctorados) y programas de doble titulación.

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La mirada glocal de los colombianos

En un entorno donde la educación internacional se vuelve cada vez más diversa e interconectada, la capacidad de los estudiantes para diversificar sus opciones académicas se ha convertido en un factor clave.

La emisión, en Estados Unidos, de visados de estudiante F-1 para colombianos registró una caída entre enero y septiembre de 2025, pero “los estudiantes colombianos se están volviendo más globales y más estratégicos sobre dónde y cómo realizan sus estudios internacionales”, afirma Michelle Cripps, directora de Gestión de Canales para las Américas de ETS.

Este panorama más internacional de la educación va en línea con lo que sucede al interior del país, donde los primeros lineamientos para la internacionalización de la educación superior fueron ya promovidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y están orientados a impulsar el plurilingüismo, la cooperación científica y la movilidad académica regional e internacional.

ETS es la empresa detrás del examen de clasificación de inglés TOEFL en Latinoamérica. Foto: ETS

Esto implica que cada vez más, el aprendizaje de lenguas y su dominio certificado por entidades de carácter global sigue siendo crucial a la hora de postularse a ofertas de estudio en el mundo.

En áreas de conocimiento específicas, es además un diferencial. El 24 % de los graduados universitarios en Colombia pertenece a áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, según sus siglas en inglés) y el 37 % a administración y negocios. En ellas, el dominio de inglés académico actúa no solo como requisito de admisión, sino como un activo de empleabilidad y competitividad profesional.

En Colombia, los exámenes oficiales de clasificación en inglés son seis y su validez legal para procesos académicos, laborales, convocatorias públicas y graduaciones universitarias está regulada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de la Resolución 18035 de 2021 (que actualizó el marco oficial de exámenes reconocidos para la acreditación del Marco Común Europeo de Referencia - MCER).

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IA para una generación digitalmente conectada

Están el IELTS Academic/General Training, el TOEFL, el Cambridge English Qualifications, el MET, el TOEIC y el APTIS ESOL.

En el caso del examen TOEFL y su modalidad iBT, más de 13.000 instituciones en más de 160 países de todo el mundo aceptan estos resultados para la toma de decisiones. Y ETS, la organización detrás del examen en Latinoamérica, ha actualizado la estructura del examen TOEFL iBT para ajustarse a la realidad del aprendizaje hoy.

Responde a las expectativas de una generación de estudiantes digitalmente conectada, orientada a resultados y acostumbrada a experiencias ágiles y flexibles, que valoran especialmente la rapidez en la entrega de resultados, la comodidad del proceso, el reconocimiento internacional de la certificación y una experiencia de evaluación que refleje situaciones reales de comunicación académica.

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“Estamos evolucionando para responder a las necesidades de una generación que busca flexibilidad, relevancia y herramientas concretas para alcanzar sus metas académicas y profesionales”, agregó Cripps.

Por eso, le ha integrado avances tecnológicos enfocados en la personalización y la precisión. Incorpora, principalmente, una evaluación combinada con inteligencia artificial para garantizar máxima equidad e imparcialidad, en la cual las secciones de expresión oral y escrita se califican mediante una combinación de modelos de IA de alta precisión y evaluadores humanos certificados por ETS.

Por otro, presenta un nuevo diseño adaptativo multietapa, en el cual las secciones de lectura y escucha se ajustan en tiempo real al nivel de desempeño del estudiante, ofreciendo una evaluación más ágil, eficiente y centrada en el evaluado.

ETS es la empresa detrás del examen de clasificación de inglés TOEFL en Latinoamérica. Foto: ETS

También realiza una puntuación y entrega ágil de resultados, con entregas en 72 horas o menos.

Finalmente, incorpora una escala de puntuación actualizada de 1 a 6, alineada de forma directa con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

En el TOEFL Experience Day Colombia, un evento educativo que tuvo lugar este viernes, 28 de agosto de 2026, en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, se experimentó de primera mano cómo las nuevas tecnologías —incluyendo la inteligencia artificial y los sistemas de evaluación adaptativa— están transformando la certificación del idioma inglés para el ecosistema educativo global.