Cada año, la gastronomía internacional pone sus ojos en el listado de los mejores restaurantes del planeta, una de las clasificaciones más reconocidas de la industria culinaria, que reúne a establecimientos destacados por su propuesta gastronómica, creatividad y aporte a la cocina mundial.

Este año, dos establecimientos colombianos brillan en ese ranking: Celele, de Cartagena, y El Chato, de Bogotá.

El restaurante ‘secreto’ en Madrid que frecuentan Cristiano Ronaldo, Will Smith y otras celebridades

Esta selección, dada a conocer por The 50 (anteriormente World’s 50 Best) y elaborada a partir de los votos de expertos, chefs, críticos y conocedores del sector, se ha convertido en un referente para descubrir experiencias culinarias y conocer los restaurantes que están marcando la pauta en diferentes países.

Los dos establecimientos nacionales, que en varias oportunidades han sido reconocidos internacionalmente, se ubicaron en los puestos 31 y 46, respectivamente, y encantan por diversidad de atributos.

La riqueza gastronómica de Celele

En el caso de Celele, la selección destaca su color y la riqueza de ingredientes, entre muchos otros aspectos que lo hacen único. Ubicado en el barrio Getsemaní de Cartagena, se distingue por un comedor lleno de color, donde la riqueza de los ingredientes colombianos se combina con la creatividad y las presentaciones originales del chef y propietario, Jaime Rodríguez.

El restaurante Celele, de Cartagena, repite entre los mejores del mundo. Foto: Instagram @celele_restaurante

Lejos de los ambientes formales y los protocolos tradicionales de la alta cocina, ofrece una atmósfera moderna, relajada y elegante, con un menú a la carta que cambia constantemente para sorprender a sus comensales, asegura The 50.

Destaca dentro de sus preparaciones una ensalada de kale llena de colores, acompañada de notas de marañón y pétalos de al menos 15 variedades de flores. También conquista a sus visitantes con el pollo confitado con plátano, un plato que llega a la mesa en una particular vasija con forma de gallina.

La publicación indica que la experiencia se complementa con una carta de vinos sencilla, pero cuidadosamente seleccionada, además de bebidas fermentadas de elaboración propia que vale la pena descubrir.

El restaurante de hotel colombiano que fue premiado en los World Culinary Awards 2026: ha ganado tres años seguidos

El Chato y los ingredientes de temporada

Los ingredientes colombianos de temporada, así como aquellos poco convencionales, son los protagonistas de la propuesta gastronómica de este reconocido restaurante, ubicado en Chapinero Alto, de Bogotá.

The 50 destaca que el primer nivel cuenta con un comedor de iluminación tenue, donde los visitantes pueden disfrutar de una carta con diferentes preparaciones para compartir. En el piso superior, quienes optan por el menú de degustación tienen la posibilidad de observar directamente la cocina abierta, un espacio cuyas paredes están decoradas con ingredientes de múltiples colores, en una colección que el restaurante denomina su ‘biblioteca de especias’.

El restaurante El Chato trabaja con ingredientes locales, pero con técnicas internacionales. Foto: Francy Mosquera.

Al frente de la propuesta está el chef Álvaro Clavijo, quien regresó a Colombia después de trabajar en algunas de las cocinas más destacadas de Europa y Norteamérica.

Su apuesta consiste en reinterpretar platos tradicionales y productos locales mediante combinaciones inesperadas. Entre sus creaciones figuran caracoles acompañados de uchuva, chicharrón y algas, una preparación que se puede disfrutar con un maridaje de hidromiel de tomate de árbol.

La experiencia también incluye alternativas sin alcohol, elaboradas con ingredientes botánicos de sabores intensos, como huacatay, paico y lulo, que demuestran las posibilidades de la despensa colombiana en la preparación de bebidas.

Estos son los 10 mejores restaurantes del planeta, según The 50:

Asador Etxebarri, Atxondo. Gaggan, Bangkok. Alquimista, Copenhague. Quintonil, Ciudad de México. Ala, Hong Kong. El Presidente, Hong Kong. Kjolle, Lima. Kadeau, Copenhague. Diverxo, Madrid. Plenitud, París.