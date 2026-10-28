Estudiantes colombianos viajarán a Estados Unidos para participar en un programa educativo de la NASA

Más de 30 estudiantes del Colegio Hacienda Los Alcaparros viajarán a Houston, Texas, del 1 al 8 de noviembre para participar en un programa educativo de la NASA en el Space Center Houston. La iniciativa se suma a otras experiencias internacionales que han permitido a jóvenes colombianos demostrar sus habilidades en áreas como la robótica y la tecnología.

La NASA advierte la caída de un objeto: llegará a la Tierra sin control “en las próximas semanas”

Durante la experiencia, los estudiantes podrán acercarse a los desafíos de la exploración espacial y conocer los retos que enfrentan científicos e ingenieros en el desarrollo de misiones espaciales. Entre ellos se encuentran la creación de vehículos capaces de desplazarse en otros terrenos y el diseño de condiciones que permitan a los seres humanos vivir en el espacio.

La agenda académica incluye actividades prácticas relacionadas con la construcción y el lanzamiento de cohetes, la programación, la robótica y el desarrollo de sistemas de protección térmica. A través de estos ejercicios, los estudiantes conocerán algunas de las tecnologías necesarias para superar los desafíos de la exploración espacial.

Además, los participantes trabajarán en el diseño de vehículos y hábitats lunares, con el propósito de comprender cómo podrían construirse espacios habitables en otros entornos. La experiencia también contempla una visita a la Starship Gallery y una presentación dirigida por un astronauta, que les permitirá acercarse a distintos aspectos de las misiones espaciales.

“Esta experiencia les permitirá acercarse a algunos de los desafíos que plantea la exploración espacial y descubrir cómo la ciencia, la tecnología y la ingeniería se combinan para buscar soluciones a problemas que van mucho más allá de lo que conocemos en la Tierra. Queremos que nuestros estudiantes vivan estos retos de cerca, pero también que esta experiencia les permita ampliar su mirada sobre lo que pueden lograr y sobre las posibilidades que existen para su futuro”, señaló Kate Cottrell, representante de Global Connections del colegio.

Los participantes trabajarán en el diseño de vehículos y hábitats lunares. Foto: Getty Images via AFP

La experiencia busca que los conocimientos adquiridos impulsen nuevas ideas y proyectos en Colombia, al tiempo que despierte el interés por las disciplinas STEM y el desarrollo de soluciones frente a los retos del futuro. Al concluir el programa, los estudiantes participarán en una ceremonia de graduación, en la que recibirán un certificado de Space Center U.