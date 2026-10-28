Las lluvias y el mal estado de las vías tienen en aprietos a las comunidades rurales de San Pelayo, Córdoba.

En el corregimiento de Sabananueva, unos 100 estudiantes no pudieron llegar al colegio Simón Bolívar, al quedar atrapados en el barro los vehículos contratados para el transporte escolar.

Max Henríquez predice fuertes lluvias en Colombia: “Peligrosas por lo intensas y concentradas”

Diez poblaciones rurales enfrentan problemas por lluvias

La situación evidencia las dificultades que enfrentan las comunidades rurales del municipio para movilizarse durante la temporada de lluvias.

El deterioro de los caminos impide el tránsito normal de los vehículos y afecta a los menores que dependen de este servicio para desplazarse hasta el colegio.

El problema no se limita al transporte escolar. En esta zona de Córdoba, los habitantes llevan meses denunciando las dificultades para entrar y salir de sus comunidades.

El deterioro de las vías terciarias y el colapso de puentes que conectan varios sectores de la margen izquierda del río Sinú hacen que la movilidad en la zona sea casi imposible.

Los habitantes de San Pelayo han denunciado en varias ocasiones el aislamiento de cerca de diez poblaciones por la falta de puentes vehiculares y las malas condiciones de las vías.

Entre las comunidades mencionadas estaban Sabananueva, La Trampa, El Napal, Cañoelar, El Chaján, El Sahurdano, El Mundo, Las Flores, El Atal, Santa Rosa y San Miguel.

La situación afectaba la movilidad de los habitantes, el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos y el ingreso de ayudas humanitarias.

La comunidad también advirtió que la falta de pasos seguros obligaba a las personas a utilizar estructuras artesanales para cruzar a pie o en motocicleta.

En algunos casos, los estudiantes debían caminar más de un kilómetro para llegar a la Institución Educativa Simón Bolívar.

Alrededor de 10 poblaciones están incomunicadas en zona rural del municipio de San Pelayo, Córdoba, por cuenta de las vías en mal estado y las fuertes lluvias. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/GCKBHz8Xes — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

Además, la problemática está relacionada con la construcción de dos puentes vehiculares sobre el canal de La Pacha y sus vías de acceso, un proyecto cuyo valor se acerca a los $5.800 millones.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el contrato de obra tenía como fecha de inicio el 5 de noviembre de 2024 y un plazo de ejecución de dos meses.

Sin embargo, los habitantes denunciaron que los trabajos presentaban retrasos y que la maquinaria y el personal habían sido retirados del lugar.

La Alcaldía de San Pelayo explicó que las obras de los puentes se complicaron por los cambios en el terreno tras el frente frío de febrero de 2026.

Ante esta situación, la administración municipal anunció que evaluaba un nuevo sistema de cimentación y adelantaba gestiones con Invías, el contratista y la interventoría, para buscar una solución y retomar los trabajos.

El 20 de octubre, la Alcaldía de San Pelayo rellenó el paso de El Latal para recuperar la conexión vehicular de once veredas, afectadas por las lluvias y las crecientes de febrero y marzo.

Mientras tanto, los habitantes utilizaban un puente provisional de madera para cruzar a pie.

La solución definitiva contempla una alcantarilla de concreto, con un plazo estimado de ejecución de un mes.

Fuertes lluvias provocan deslizamientos en Moniquirá: en la vereda Pajales la tierra se abrió en dos

El caso de los estudiantes de Sabananueva vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias de los problemas de infraestructura en las zonas rurales de Córdoba.

La situación es especialmente compleja en sectores donde los caminos deteriorados y la falta de puentes seguros limitan las alternativas de desplazamiento.