¿Qué pasó con los hombres que agredieron a un policía y le quitaron su arma de dotación en Nariño?

Unas imágenes muestran cómo varios hombres agarraron por el cuello a un uniformado, le pegaron en la cara y le arrebataron su pistola de dotación.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre en el municipio de Potosí, al sur del departamento de Nariño. La institución se refirió al video difundido en redes sociales, en el que se observa la agresión contra el uniformado, que atendía un requerimiento ciudadano.

Policía atacado por hombres en aparente estado de embriaguez: lo golpearon y le quitaron su arma

Según el comunicado, la comunidad alertó a la estación de Policía sobre la presencia de varias personas que se encontraban dentro de un vehículo consumiendo bebidas embriagantes y escuchando música a alto volumen. Cuando los uniformados llegaron para atender la situación, fueron agredidos por varios ciudadanos, quienes además despojaron de su arma de fuego a uno de los policías.

El presunto caso de agresión contra un integrante de la Policía Nacional habría ocurrido en el municipio de Potosí, según la información oficial entregada por la institución el 27 de octubre.

Hombres en aparente estado de embriaguez golpearon y le quitaron el arma de fuego a un policía en Nariño. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

El hecho ha generado preocupación por las circunstancias que se observan en las imágenes extraídas de un video que circula en internet, ya que varios hombres rodearon al uniformado y lo agredieron físicamente.

Aunque las versiones iniciales señalaban que los involucrados aparentemente estarían bajo los efectos del alcohol, el comunicado policial precisa que la alerta se originó por el consumo de bebidas embriagantes dentro de un vehículo y la música a alto volumen. La institución no detalló en el documento las condiciones individuales de cada persona involucrada.

Hombres en aparente estado de embriaguez golpearon y le quitaron el arma de fuego a un policía en Nariño. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

La difusión de estas imágenes despertó inquietud entre los usuarios de redes sociales, debido a los riesgos que puede representar una situación de violencia contra un integrante de la Fuerza Pública, especialmente por la sustracción de un arma de dotación.

Dos personas fueron capturadas por la agresión

La Policía Nacional informó que, como resultado del procedimiento, dos personas fueron capturadas por el presunto delito de violencia contra servidor público agravada. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

De acuerdo con el pronunciamiento, un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención preventiva en su domicilio o residencia.

El comunicado no precisa qué ocurrió con el arma de dotación que, según la institución, le fue quitada al uniformado durante la agresión, ni entrega detalles adicionales sobre su recuperación.

La Policía Nacional rechazó categóricamente cualquier acto de violencia contra los servidores públicos que, en cumplimiento de sus funciones, trabajan por la convivencia y la seguridad ciudadana. Además, hizo un llamado a la comunidad para resolver sus diferencias por las vías legales y respetar la labor de las autoridades.