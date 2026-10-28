Tembló en Colombia hoy miércoles 28 de octubre: reportan haber sentido el sismo en varias regiones

Esta mañana de miércoles, 28 de octubre, tembló en Colombia. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, Chocó, y su magnitud fue de 4,1.

De acuerdo con el SGC, el temblor se registró a las 10:01 a. m y su profundidad fue de 104 km.

En redes sociales, internautas reportan haber sentido el sismo en varias regiones del país como Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca.

“Sentido en Pereira, piso nueve, fuerte y duró más de lo normal; Se sintió en Manizales; En Manizales se sintió el rugido; vivo en un piso cuatro y los sonidos de la estructura replicaron la experiencia del 10 de agosto. Que Dios nos tenga en su gloria; Sentido en Medellín, se movió todo en un piso 7; Pereira se sintió fuerte; Durísimo en Envigado, piso once; Vía Alcalá, Valle del Cauca, se sintió; En Armenia horrible, fue fuerte; Yumbo, Valle del Cauca, se sintió; En Pereira lo sentí fuerte desde un piso diez”, comentaron algunos internautas.

Por el momento, no hay reportes de daños materiales y/o personas afectadas tras ese sismo.

Recomendaciones del SGC para después de un temblor

El SGC destacó en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregó.

Así mismo, la entidad resaltó que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Por ello, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC para después de un temblor: