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Video muestra viviendas inundadas y daños por lluvias torrenciales en Jamundí: cerca de 300 familias afectadas

Videos difundidos en redes sociales muestran casas inundadas y fuertes vientos en la zona.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

25 de octubre de 2026 a las 5:27 p. m.
Los habitantes pidieron ayuda para los hogares que sufrieron daños por el vendaval y las lluvias.
Los habitantes pidieron ayuda para los hogares que sufrieron daños por el vendaval y las lluvias. Foto: Redes sociales

Un vendaval y las fuertes lluvias registradas en la tarde-noche del sábado 24 de octubre provocaron afectaciones en el corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Según un balance preliminar, cientos de familias resultaron damnificadas por la emergencia.

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Videos compartidos en redes sociales muestran fuertes vientos, nubes oscuras y viviendas inundadas por las precipitaciones. De acuerdo con el reporte de la situación, las ráfagas de viento también ocasionaron daños en los techos de varias casas del sector.

Vendaval y lluvias causaron daños en Timba

La fuerza de los vientos y las precipitaciones afectaron a habitantes de este corregimiento rural de Jamundí. El balance inicial da cuenta de daños materiales en viviendas y otras afectaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades.

Hasta el momento, la cifra de cerca de 300 familias damnificadas es preliminar, por lo que se espera que las autoridades avancen en la verificación de las consecuencias de la emergencia.

La situación también generó preocupación entre los habitantes, quienes pidieron apoyo de la administración municipal para atender a las familias que sufrieron daños en sus hogares.

Organismos de socorro atienden la emergencia

Ante lo ocurrido, unidades de los organismos de socorro y personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Jamundí se desplazaron hasta Timba para evaluar las afectaciones y realizar el censo de las familias damnificadas.

Estas labores permitirán establecer con mayor precisión la magnitud de los daños y determinar las necesidades de los hogares afectados. Según el reporte, también se busca coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

Los habitantes del corregimiento solicitaron una respuesta prioritaria para las familias que perdieron bienes o sufrieron daños en sus viviendas.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen un balance actualizado de la emergencia y detalles sobre la asistencia prevista para las personas afectadas por el vendaval y las lluvias.