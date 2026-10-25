ELN liberó a una joven de 17 años retenida en medio de combates con disidencias Farc en el Cauca

Una menor de 17 años que había sido retenida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue liberada y entregada a una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo.

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La retención se produjo en medio de enfrentamientos entre esa guerrilla y las disidencias de las Farc, en el departamento del Cauca.

La retención ocurrió en zona rural de Inzá

De acuerdo con la información conocida, la menor fue retenida el pasado 12 de septiembre durante combates con la columna Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc asociadas a alias Mordisco, en zona rural del municipio de Inzá. Tras su liberación, fue entregada a la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo.

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